Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, ha anunciado que tiene cáncer de pulmón. Ha sido el propio finalista de Supervivientes el que ha querido dar la noticia a través de un comunicado, sobre todo porque es conocedor de que todos sus seguidores han estado muy pendientes cuando tuvo que estar durante doce días ingresado en el hospital. "Hola a todos queridos: Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad".

"No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental de mi recuperación. Disfrutar día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices", ha anunciado. Las muestras de cariño no se han hecho esperar

Pero el ex superviviente no pierde la sonrisa y ha colgado esta foto tan cariñosa junto a su pareja, Cristian Villela, en la que se les puede ver disfrutando de un picoteo en pareja.

Nacho Palau hace un llamamiento a Miguel Bosé

"No puede ser que nos llevemos mal. Esto tiene que acabar" le decía Nacho Palau a Toñi Moreno este sábado en 'Déjate querer' después de que ella le preguntase por su relación con Miguel Bosé. Parece que el arquitecto no quiere seguir distanciado del que fue su pareja y desea mantener un contacto fluido y sin tensiones, sobre todo por el bien de sus cuatro hijos.

Para Nacho "todo fue maravilloso" en su relación con Miguel, por eso no quiere que este distanciamiento se alargue en el tiempo: "no puede ser que tengamos una mala relación y eso se tiene que terminar. Yo deseo que todo le salga bien y quiero que tengamos más relación por nuestros hijos"