El reencuentro entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez en 'Déjate querer' el pasado mes de julio fue todo un evento que ha disparado las audiencias del programa. Durante meses, el culebrón se ha cebado desde Honduras y los platós de España para que la expectación fuese máxima en el momento del reencuentro, y así ha sido.

Antes de que ambos pudiesen verse, Anabel reconoció que "necesitaba verle". De hecho, la andaluza rompió a llorar cuando el programa le puso un vídeo que repasaba su relación con Omar, lo que provocó que abandonase el plató. "Le he escuchado la voz y me he puesto a temblar. Me da mucha pena todo", reconoció.

Minutos después, la protagonista volvía a plató reconociendo que lo que quería "es vivir la vida". “Tenía que verte a ti primero porque te lo mereces y porque, aunque pueda sonar raro, te quiero. No puedo hablar en pasado. Sé que ha podido ser bastante doloroso por lo que has pasado, pero yo no quería hacerte daño, y si lo he hecho, perdóname. Aunque lo pude evitar no lo hice y el daño ya está ahí”, le dijo Anabel a Omar al inicio.

La sobrina de Isabel Pantoja trató de justificarse: "Allí me olvidé de todo, estaba como en una burbuja y pasó lo que tuvo que pasar. Ahora no puedo ni mirarte a los ojos. No se me ha ido todo lo que hemos vivido, espero que no se te olvide ese día tan bonito que pasamos cuando nos casamos. He luchado por ti y tú has luchado por mí. Me gustaría que no nos dijéramos adiós para siempre. Me gustaría que estuviera en mi vida siempre, pero si no quieres, lo entiendo. Me gustaría que fuéramos amigos", le dijo a su ex pareja de forma conciliadora.

Omar, por su parte, reconoció que necesitaba más tiempo y evitó echarle nada en cara: "Ojalá volvieras a estar enamorada de mí. No pienso que seas una mala tía. Cuando te enamoras eres así de loca y haces lo que sea, pero tienes que dejar de pedir perdón, ya me lo pediste una vez y es suficiente".

Pero ahora, Omar ha entrado en Pesadilla en el Paraíso, y ha revelado la verdad detrás de su matrimonio con la sobrina de la Tonadillera. Lo hizo tras las preguntas de Nadia Jémez, que "no estaba puesta en el tema". "La conocí en Gran Canaria", comienza diciendo "El Negro". "Entró a Supervivientes y yo no tenía pensado casarme ese año, pero ella me dijo que tenía que ir preparada y que nos teníamos que casar. Cuando entró vi cosas que no me gustaron y aún así me casé. Nos casamos mal y ella lo dice. Mi familia lo ha pasado muy mal porque me consideran una persona muy inocente. Me lo he comido yo solo y por eso tengo las cosas tan claras", asegura Omar, que dice que si coincidiera con Yulen le diría: "encantado mi rey". "Yulen es un clon mío", indica.