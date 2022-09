Mediaset está buscando cualquier método para reflotar su audiencia. Tanto es así que están tirando de viejos trabajadores que en su día no salieron demasiado bien de la cadena. Es el caso de Paz Padilla quien reaparece después de sus comentadísimas declaraciones en 'El Hormiguero' respondiendo a las críticas que ha recibido por haberse enamorado del fotógrafo Fran Medina dos años después del fallecimiento de su marido, Antonio Vidal. "¿Qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida? ¿Estamos todavía en la época de Egipto que, cuando muere el faraón, a la mujer también se la entierra con él?" se lamentaba la humorista, reivindicando su derecho a ser feliz con su nueva pareja: "El amor es inmenso y yo tengo una gran capacidad de amar. El tiempo que esté aquí quiero ser feliz".

Más parca en palabras se ha mostrado en la presentación en el Teatro Capitol de su obra 'El humor de mi vida', con la que regresa a la Gran Vía madrileña un año después de su exitoso estreno y de una completa gira por España, cuando ha dejado claro que no ha "rehecho" su vida con Fran porque "yo no he tenido una vida destruida". "¿La palabra rehacer qué es?" se pregunta Paz, confesando que es "una frase hecha que a veces nos hac heridas".

"Vivo y siempre he querido vivir" insiste, y confiesa que, a pesar de "haber atravesado algún desierto, todos los desiertos me han ayudado a ser quien soy, aunque no ha sido fácil y yo nunca he dicho que lo haya sido". "Siempre he sido feliz. La felicidad es algo interior que no depende de lo que te suceda" afirma.

Pero ahora, la andaluza se ha pronunciado en la revista "Diez Minutos" sobre su regreso a Mediaset. La presentadora ha confesado qu eno volvería a Sálvame y que es "un capítulo cerrado para mí". Además, la gaditana habló sobre su regreso a Mediaset: "Ellos fueron lo que realmente me dolió, que no me pude despedir de ellos. Recibí muchísimos mensajes de ellos. Según me dijeron, me querían aquí, y yo estoy donde se me quiere, y donde no se me quiere, me voy", aseguró la andaluza, que ha despertado habladurías sobre su futuro: "¿Volverá como presentadora?", reza un usuario de Twitter.