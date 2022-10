Mediaset ya no sabe que hacer para reflotar su audiencia y no empastar varios realitys juntos. Pero el buque insignia parece no levantar cabeza, y los espectadores lo saben.

Uno de los programas que no terminan de convencer a la audiencia es Pesadilla en el Paraíso. Y es que Telecinco continúa remodelando su programación tras los discretos estrenos de sus grandes apuestas para el nuevo curso televisivo. Después de mover 'En el nombre de Rocío' al lunes, eliminar el access de 'Pesadilla en El Paraíso' de esa misma noche y enviar 'Got Talent' al martes, la cadena de Mediaset ha desvelado cuáles son sus planes para el prime time del miércoles. En lugar de emitirse únicamente en el tramo del access prime time, tal y como se había anunciado en un principio, el formato de convivencia producido por Fremantle se alargará finalmente hasta la medianoche. Por el momento se desconoce cuál será su contenido, pero lo más probable es que sea complementario a la gala principal del jueves. Según avanzó Carlos Sobera en el debate de este domingo, el reality show también se mantendrá en el prime time de ese día, donde tendrá que enfrentarse al estreno de 'La esposa' en Antena 3. 'Pesadilla en El Paraíso' intentará mejorar esta semana los discretos datos de audiencia que ha conseguido en sus dos primeras emisiones. El estreno del pasado jueves quedó por debajo de las expectativas con una cuota del 13,5% y 1.187.000 espectadores, mientras que el debate de ayer se quedó con el 11,7% de share y 999.000. Todo esto sucedió hace unas semanas. Pero ahora, Telecinco ha tomado la decisión de volver al formato directo, al estilo "Supervivientes", de PEEP. Además, han querido introducir un nuveo concursante para dar más juego. Entrará Raquel Lozano, ex pareja de Omar Sánchez, para dar un giro. Los espectadores agradecen que el concurso vuelva al directo: "Ya era hora, menos mal", comenta un usuario.