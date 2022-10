Risto Mejide sorprendió esta mañana a sus seguidores publicando una imagen de su "nueva ilusión". La "sinceridad" del presentador fue de lo más comentado. También por la que ya es su expareja, Laura Escanes, quien contestó con una serie de emoticonos a la vía que ha elegido el padre de su hija Roma.

En la publicación en cuestión, Risto Mejide escribió lo siguiente: "Os presento mi nueva ilusión. No es de hablar mucho, pero hay que saber leerla. Nos conocemos desde hace años, y cada vez que nos reencontramos surge la chispa del primer día. Nadie como ella para pasar página. Por favor, no nos saquéis fotos, que no le gusta que la juzguen por su aspecto. Os iré contando", escribió en la imagen que acompaña a las 22 publicaciones apiladas sobre la vida de Johann Sebastian Bach.

El "post" registró centenares de comentarios en solo unas horas. Entre ellos el de Laura Escanes, que respondía con unos emoticonos jocosos. Y es que la "influencer" también se rio de la provocativa ocurrencia del que ya es su exmarido.

La reacción de Escanes fue también comentada por los seguidores de Risto en el mismo "post". "Tú te lo pierdes", "se los puede pasar cuando los termine de leer", "ese círculo de amor aún no se ha cerrado", han escrito en Instagram.

Esta publicación de Risto tiene lugar justamente un día después de que diversos medios relacionasen a Escanes con el youtuber Jagger. Afirman que pudo haber mantenido una relación extramatrimonial con él y que, incluso, ésta podría haberse prolongando en el tiempo hasta ahora.

De momento ella no se ha pronunciado sobre el asunto. Por su parte, el youtuber sorprendió ayer con una críptica publicación en sus redes sociales: una imagen en la que se podía ver a una anciana en una jaula para pájaros.

La separación de Risto Mejide y Laura Escanes fue dada a conocer por ellos mismos hace poco más de una semana. Fue a través de redes sociales. Pese al evidente distanciamiento, ambos han demostrado en los últimos días que mantienen una relación de lo más cordial. Sin ir más lejos, el fin de semana celebraron juntos y en familia el tercer cumpleaños de su hija Roma.