La tarde de Sálvame ha estado caliente. Jorge Javier Vázquez y María Patiño han mantenido una discusión bastante fuerte sobre religión. Y es que Tamara Falcó se ha convertido en una de las caras más mediáticas del momento tras la infidelidad de Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón sigue ocupando titulares, en esta ocasión por sus palabras sobre la sexualidad en un congreso ultracatólico en México por las que ha recibido duras críticas.

La hija de Isabel Preysler asistió al Congreso Mundial de las Familias, celebrado este fin de semana y en el que participó como ponente. En la tertulia comentó sus sensaciones sobre su reciente ruptura con Onieva al ser preguntada directamente por el tema: "Había conseguido que él empezara a ir a misa, cuando volví de Medjugorje se confesó y eso significó mucho para mí".

La ganadora de MasterChef Celebrity' fue clara al detallar cómo ha vivido las últimas semanas: "Todo cambia radicalmente cuando salieron las imágenes de mi novio siendo infiel. No fue solo eso, cayeron muchas más cosas", expresó para evidenciar su desilusión.

Mientras hablaba de su expareja, Falcó lanzó un mensaje sobre las relaciones en la actualidad: "Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal. Creo que en otras generaciones no era tan evidente". El mensaje no ha tardado en vitalizarse y recibir multitud de críticas.

Pero estas palabras no le han parecido bien a Jorge Javier, que acusa a Falcó de que, "a pesar de ser tan cristiana no aplica los dogmas". Sin embargo, Patiño ha asegurado que "cada uno vive la fe como le apetece", cosa que el presentador no entiende. De repente, Patiño ha empezado a gritar contando su historia: "Yo he ido a un colegio católico y nos han educado para respetar a la gente. La iglesia que defiende Falcó es extremista". Esto ha provocado una discusión entre ambos que no ha tenido fin.

