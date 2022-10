Desde hace meses, la pregunta sobre cuándo habría boda entre ellos era algo muy recurrente en todas las entrevistas. Marta López ya había dejado claras sus intenciones de casarse con Kiko Matamoros en varias ocasiones, solo había que esperar a que él diera el paso.

Era este 9 de octubre cuando, sin esperarlo, la pareja hacía público su compromiso a través de sus redes sociales. La modelo dedicaba unas palabras a su futuro marido, en las que aseguraba que casarse con él es lo que más feliz le hace en el mundo. En el carrusel de fotografías de su Instagram, no faltaba un vídeo para apreciar el maravilloso anillo de color oro rosa con una piedra preciosa.

La modelo también compartía un par de fotografías más en sus stories de ellos dos felices mostrando el anillo de compromiso. Pocos detalles han querido compartir respecto a cómo fue la pedida, tan solo han querido hacer público que fue hace "unos días" y que algunos familiares y amigos ya estaban al tanto de la esperada noticia.

Ahora comienzan meses de preparaciones, de muchas tomas de decisiones y de planear el que será, sin duda, uno de los días más importantes en la vida de Marta López y Kiko Matamoros. Ahora solo queda descubrir qué piensa al respecto el círculo cercano del colaborador de televisión, que actualmente sigue con tensiones con Makoke.

El mosqueo de Kiko Matamoros con Sálvame

Arrancaba un nuevo programa de ‘Sálvame’ y lo hacía con Adela González dando la enhorabuena a Kiko Matamoros por su reciente compromiso. El colaborador va a pasar por el altar con su novia, Marta López Álamo.

“Muchísimas gracias a toda la gente que me ha felicitado. Pero le diría a los servicios de información que tenemos nosotros que miren bien mi cuenta, porque no lo han debido ver bien. Me han felicitado mis tres hijos que tienen Instagram, Lucía que no tiene, cuatro. Ana evidentemente no. Pero eso de que mis hijos no me han felicitado, no sé de dónde se lo sacan porque además es público, pueden acceder a ello. Yo tengo aquí las capturas, empezamos con mal pie”.

Previamente a sus palabras, se emitía un vídeo en el que se afirmaba que Laura Matamoros había sido la única en felicitar a la pareja: “Del resto de sus hijos, ni rastro”, decía Kike Calleja.