Marta López Álamo ha estallado. La modelo, conocida por ser la pareja de Kiko Matamoros, ha explotado en sus redes sociales tras recibir críticas por algunas de sus imágenes publicadas en la playa. "Me encanta mi cuerpo y lo enseño como lo enseñan otras", ha zanjado.

Todo comenzó cuando algunos de sus seguidores comenzaron a criticarla por la delgadez que muestra en sus fotografías. "Un poco de asquete, huesos y silicona", "come algo", "no es un referente saludable de físico a seguir por la juventud", le escribieron.

Visiblemente molesta, Marta López Álamo contestó con rotundidad a estos usuarios. "La sociedad da mucho asco. Las personas delgadas existimos", dijo en un primer mensaje, que luego amplió en una nueva publicación: "Mi cuerpo es mío. Estoy como quiera estar siempre que esté sana, y si no lo estuviera vuestros comentarios serían más dañinos aún. Afortunadamente lo estoy, me encanta mi cuerpo y lo enseño como lo enseñan otras. ¿Unas tienen derecho y otras no? ¿Qué es, según vosotras, lo normal? No os sirve nada. Sois las peores enemigas de la libertad de expresión y de la igualdad que exigimos. Si fuera un hombre no estaríamos teniendo este debate. Fin".

Marta López Álamo ha afirmado en más de una ocasión que durante su juventud padeció un trastorno alimenticio del que, afortunadamente, está plenamente recuperada.