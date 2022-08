Marta López Álamo y Kiko Matamoros han aterrizado en la capital francesa y no hay rincón que no hayan recorrido ya. El verano de la pareja está siendo de lo más intenso y París se ha convertido en uno de los destinos que no podía faltar en su lista. Un viaje que llega después de que la pareja de Kiko desvelase que en breve serán padres, una noticia muy deseada por ambos.