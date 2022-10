Dinio vuelve a ser noticia, pero no por sus surrealistas revelaciones sobre la relación que mantuvo con Marujita Díaz, sino por su detención en Barcelona el pasado sábado por haber maltratado presuntamente a su mujer, Milena Leyva, además de apuntarla supuestamente con una pistola en presencia del hijo que tienen en común.

Un episodio que ella misma acudía a denunciar a la comisaría de Ciutat Vella - cerca de su domicilio y del trabajo de ambos, un local de shows eróticos -, y tras el que el cubano era detenido por los mossos d'esquadra y trasladado al calabozo.

Este lunes, Dinio comparecía ante la jueza en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Barcelona y, tras negarse a prestar declaración - tampoco su mujer - salía en libertad provisional con la prohibición de lucrarse económicamente hablando en medios de comunicación sobre este asunto que todavía no ha sido esclarecido.

Y apenas 24 horas después el cubano ha reaparecido feliz y en compañía de su mujer, Milena Leyva, con la que continúa su relación a pesar de su presunto maltrato. Derrochando complicidad, la pareja ha asegurado que se encuentran "perfectamente" pero han evitado hablar de lo sucedido el pasado sábado: "No os puedo hablar de los hechos" ha explicado Dinio.

Sin embargo, el ex de Marujita no ha podido evitar reaccionar con un "madre mía, ¿qué hijo en común?" a las informaciones que apuntan a que todo se trató de una escena de celos porque no quiere que su hijo vea a la expareja de Milena, padre a su vez de su hijo mayor. Una respuesta que deja entrever que nada hay de cierto en estas especulaciones.

Reafirmando lo enamorada que está de Dinio - que ha insistido una y otra vez en que no puede hablar - su mujer ha explicado que su silencio se debe a que se trata de un tema "penal" y que, aunque siguen juntos y felices "respetamos la decisión de la jueza y listo".

La jueza prohíbe a Dinio conceder entrevistas

El Juzgado de Violencia sobre la mujer número 5 de Barcelona, en funciones de guardia, ha acordado dejar en libertad provisional al actor porno Dinio García Leyva, que fue arrestado el pasado sábado tras ser denunciado por Milena Leyva, su actual pareja y madre de su hijo pequeño, por malos tratos. Sin embargo, la jueza Francisca Verdejo le ha prohibido realizar entrevistas de prensa escrita, de televisión, así como en cualquier medio digital, relacionadas con la investigación judicial, cuyo procedimiento que debe "permanecerá reservado y a disposición solo de las partes personadas".

El arrestado tampoco podrá hacer uso de ninguna documentación incorporada en la causa, "omitiendo" cualquier referencia al objeto de la misma. La togada, además, le advierte de que en caso de que incumpla esta resolución podría incurrir en responsabilidad pena y, en concreto, en un delito de quebrantamiento de medida cautelar. La decisión de la magistrada de acordarla libertad provisional de Dinio la tomó después de interrogar a la pareja del actor porno.

El revolver detonador

Dinio habría amenazado presuntamente a su mujer con un revólver detonador. No consta que la denunciante hubiera acudido a los Mossos con anterioridad para hacer constar alguna otra situación que pudiera atentar contra su integridad u honor. La joven convive con el actor porno de 44 años y trabaja con él en la Sala Bagdad, el conocido local erótico de Ciutat Vella (Barcelona).

Dinio García saltó a la fama como pareja de Marujita Díaz, de la que luego ha vivido hablando en revistas del corazón y platós de televisión. Su aparente ingenuidad hizo gracia en los medios y se quedó como personaje con entidad propia, llegando a ser concursante en realitys como 'Hotel Glam' y 'GH VIP'.