Kiko Matamoros explota contra su hermano Coto. Tras las múltiples ofensas de su gemelo, el colaborador de "Sálvame" ha acabado por cargar duramente contra él. Lo ha hecho, además, a los micros de la prensa del corazón: "Es un psicópata".

Todo viene después de unas declaraciones cruzadas entre hermanos. "Me arrepiento de haberle nombrado, porque a cualquier psicópata el protagonismo y saber que ha hecho daño le hace feliz", dijo Kiko sobre el último ataque de su gemelo.

Lego abundó sobre el asunto: "La pisquiatra de la cárcel de Zuera, que estuvo allí unos añitos, me dijo que tuviera mucho cuidado con él a través de una tercera persona. Está obsesionado conmigo y quería destruirme. A mí me da igual. Ni me inquieta ni me perturba".

Coto Matamoros no tardó en contraatacar. Aunque en este caso optó por las redes sociales. "¡Que Dios bendiga esa unión con muchos niños ucranianos! (....) La deficiencia neuronal de un retrasado no tiene cuera. Ah, en Zuera no había ninguna mujer psiquiatra. Sí un psiquiatra amigo y admirador. De verdad eres imbécil", escribió antes de publicar otros tres post más en su cuenta oficial de Instagram atacando a Kiko Matamoros y su prometida Marta López Álamo.

Coto Matamoros es hermano gemelo del televisivo Kiko Matamoros, habitual de "Sálvame". Nació en Madrid en el seno de una familia adinerada. A finales de los años 90 del pasado siglo ambos ganaron gran popularidad al convertirse en habituales tertulianos de programas de televisión.

Con el paso de los años la relación entre los gemelos se fue deteriorando, hasta llega al punto de que a día de hoy ambos afirman que no mantienen relación.

Coto Matamoros ha afirmado en numerosas ocasiones que durante su juventud abusó de las drogas. Actualmente está alejado del foco mediático. Recientemente, en una entrevista afirmó que desde hace años las televisiones ya no le llaman. Si bien, hace una década recibió ofertas para participar en algunos "realitis" que acabó declinando.