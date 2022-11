Ylenia Padilla es una de las concursantes más queridas de los realitys españoles. La de Benidorm empezó en Gandía Shore y fue escalando por diversos programas del buque insignia de Mediaset. En varios de los platós de la cadena coincidió con Oriana, otra de las míticas de la cadena. Con ella precisamente es con quien ha tenido unas serias palabras a través de sus redes sociales.

"Estaba en una discoteca en mi momento top y viene la tía, que se ha operado entera, cuando no la conocía nadie. Entonces vino y me dijo que dejara de copiarle. Con dos dedos le di en la frente y me piré. Entonces intentó que le dieran un Deluxe pero me lo dieron a mi. Quiso volver a Chile pero no puede porque la quieren matar. Está operada entera y dice que no, pero tenemos fotos tuyas de hace cinco años y eras un orco de Mordor", aseguró.

Ylenia Padilla vuelve a dar que hablar por una controvertida publicación en sus redes sociales. La exparticipante de programas como 'Gandía Shore' y 'GH VIP' le ha dedicado a Chanel Terrero unas palabras muy duras e irrespetuosas desde sus stories del perfil 'Censuradacansada', su cuenta B en Instagram.

"A ver Chanel, como artista eres básicamente un pedazo de basura enorme. Basura. Hipócrita. Tu canción es una mierda. Tus 'boots' haciendo 'shaky' lo podemos ver en cualquier burdel de carretera. Maricas y lesbianas enrollándose en cualquier orgullo cada dos meses. Eres a la música lo que Irene Montero al feminismo", afirmó la excolaboradora televisiva.

Además de desactivar la opción de que sus seguidores respondan a la publicación, Padilla borró posteriormente dicha publicación, algo que no sirvió de nada para parar la difusión, ya que muchos ya habían hechos capturas de esta historia.

Lo cierto es que esta 'rajada' de Ylenia Padilla no interrumpirá el gran momento profesional que Chanel Terrero vive en estos momentos, quedando en una mera anécdota. Después de conseguir la tercera posición en Eurovisión con 'SloMo', la artista estrenó este pasado lunes 'TOKE', su segundo single y la canción oficial de TVE y la selección española en el Mundial de Catar 2022.

En el videoclip, estrenado en uno de los descansos de 'Masterchef', Chanel está acompañada por los cinco bailarines que la acompañaron en Eurovisión (Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Pérez), realizando una coreografía muy exigente al nivel de la de 'Slomo', canción con la que consiguió el tercer puesto en el certamen europeo.

“Es la primera canción que compuse, y tenía tanta magia y era tan increíble que decidimos que fuera mi primer single. Después surgió esta oportunidad y ha sido como si los astros se alinearan”, explicó Chanel en la presentación oficial celebrada hace unas semanas en Torrespaña.