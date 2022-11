Parece que Telecinco no gana para disgustos. Tras la rotura de la pierna de Belén Esteban y el brazo de chelo garcía Cortés, es ahora Alba Carrillo la damnificada.

Y es que Carrillo ha sido la siguiente en hacer saltar las alarmas. Al accidente doméstico de Ana María Aldón se suma la aparatosa caída de Alba Carrillo en maquillaje instantes antes de comenzar el programa del domingo.

La modelo se encontraba en la sala de maquillaje poniéndose a punto para el programa cuando, tras tropezarse con el cable de un secador, sufría una aparatosa caída por la que era trasladada a un hospital cercano con fuertes dolores en el brazo. ¿El diagnóstico? Fractura de la cabeza del radio y horas de espera hasta que los médicos decidan, este lunes, si tiene que ser operada o no.

Un inesperado varapalo para la ex de Feliciano, "devastada" y "preocupada" tanto por el dolor y por su lesión, como por las consecuencias que ésta puede tener para cumplir con sus compromisos profesionales más inmediatos, como revelaban sus compañeras.

"De la manera más tonta, que es como ocurren los accidentes más inesperados" apunta con una sonrisa Alba Carrillo en las que son sus primeras declaraciones tras romperse la cabeza del radio por una aparatosa caída este domingo en la sala de maquillaje y peluquería de Mediaset.

Una caída que, como se ha contado sucedió al tropezar con el cable de un secador; "tenía el cable enredado en el pie y me levanté para maquillarme y ya* Me caí y no sé cómo puse las manos ni nada, pero me rompí la cabeza del radio" ha explicado en su reaparición en el hospital, a donde ha acudido este lunes a primera hora para conocer la gravedad de su lesión y descubrir si tenía que pasar o no por quirófano

Con el brazo en cabestrillo, la modelo ha ido a una revisión donde le han confirmado que su fractura no necesita ser operada, como ha revelado sin ocultar su alivio y alegría: "Como soy joven y tengo buena movilidad el médico me ha dicho que no tengo que operarme, que me daba un poco de pánico, pero tengo que tener el brazo en cabestrillo y empezar a hacer unos ejercicios, y en una semana tengo que volver para ver la movilidad y eso. Estoy muy contenta".

Siempre positiva, y después de pasar una noche "regulín" con muchos dolores - "pero soy fuerte y tengo el umbral del dolor alto" asegura - Alba nos ha contado que en principio su recuperación se alargará "unas cuatro semanas" y que, a pesar de su limitada movilidad y del cabestrillo, no tendrá que guardar reposo y seguirá adelante con sus compromisos profesionales. "Voy a poder hacerlo todo sin problema. A lo mejor para grabar algo como una publi puedo quitarme un momento el cabestrillo. Me vais a seguir viendo en la tele y me da una alegría enorme porque sino pierdo el ritmo y ya sabéis como es la tele..." ha añadido, aliviada por no tener que cogerse baja. “No hay que operar, gracias a mi juventud”, ha confesado