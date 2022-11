El 'Mediafest Night Fever' disfrazado de Drag Queen y rebautizado con el nombre de 'Kika Brona', pero lo cierto es que no fue solo protagonismo por su impresionante look, sino por la aparatosa caída que sufrió una vez realizada su interpretación.

"¡Ay! ¿pero quién se ha caído?" decía Jorge Javier Vázquez, que se encontraba junto a su compañera, Adela González, en mitad del escenario y no veían quién había sido la persona que, debido a sus grandes plataformas había acabado en el suelo... segundos más tarde, los presentadores se acercaban al lugar del incidente y veían que se trataba de su compañero.

Unas imágenes que han sido de lo más virales en redes sociales, primero por su actuación que fue de lo más alucinante, también por su transformación y, en último lugar, porque cuando pensábamos que ya se había acabado la actuación... el colaborador sufre esa aparatosa caída.

Kiko volvió a demostrar que es un animal televisivo que se atreve a todo, da igual las horas que esté frente la cámara y los programas que haga, tiene una fuerza inconsumible en la pantalla. Anoche no solo demostró su valía en el mundo de la interpretación, sino también el nivel de compromiso que tiene con su trabajo.

Pero no ha sido el único momentazo de la noche. Anabel Pantoja dio la campanada y sorprendió al público presente y al de casa en su actuación junto a Melocos. Los usuarios de redes scoiales no dudaron en catalogar a la sobrinísima de Isabel Pantoja: "Tiene más talento que su primo e iguala a su tía", declaraba una tuitera. Un comentario que se repitió bastante y es que a la ex concursante de Supervivientes no le han faltado los halagaos por su actuación. Enfundada en un vestido rojo de lentejuelas, Anabel Pantoja se subía al escenario del ‘Mediafest Night Fever’ para cantar junto a Jaime Terrón, de Melocos, su tema ‘Cuando me vaya’.

Antes de actuar, la sobrina de Isabel Pantoja aprovechaba para dedicar su canción “a toda la gente que es una loca del amor y del desamor”. Ella misma reconocía durante los ensayos que se siente absolutamente identificada con la letra de la canción y recordaba a toda su gente de Canarias.

Soraya la felicitaba por su trabajo: “Lo has hecho muy bien, se te notaba muy emocionada, pero le has hecho unas armonías súper bonitas, me encantaría escucharte un día sin gente y sin cámaras, estoy segura de que cantas increíble”.

Por su parte, Falete, que ya la ha escuchado cantar en numerosas ocasiones anteriormente, confirmaba lo que Soraya imaginaba: “Anabel canta muy bien. El arte de los Pantoja está por encima de todo siempre, tú hoy has sido más Pantoja que nunca”.