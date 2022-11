José Ramón acudió con la mejor de las intenciones desde Gijón a "First Dates". Al conocer a su cita, Elisabeth, se deshizo en elogios y la calificó como una "mujer de bandera". Sin embargo, la cosa no terminó bien. Él dijo sí, pero a ella le faltaron "mariposas en el estómago" y manifestó que al asturiano le faltaba más carácter y arranque para ser de su gusto.

"Me tienes superado". Con esas palabras reaccionó José Ramón, fotógrafo gijonés, cuando su cita le contó que le encantaba el gimnasio y solía hacer abdominales colgada de una barra. Le confesó que hace todo lo posible para subir el culo que se va cayendo con los años. José Ramón ha bromeado con que todo se cae, “el pelo lo primero” haciendo referencia a su situación. Para Elisabeth no era un impedimento que él tenga poco pelo, pero confesó que le solían gustar más con melena. Tampoco le gustó que el asturiano no fuese tan deportista como ella: "no lo veo yo metido dos horas en el gimnasio conmigo".

José Ramón asegura que de joven solía ligar mucho, pero ahora no estaba segura de cómo hacerlo. “No sé si he perdido el sexapil o el pelo”, aseguró. Buscaba una mujer con carácter y la encontró. Ella se mostró dominante durante toda la cita.

También salió el tema de la edad. Elisabeth ha querido saber cuántos años tenía su cita y le ha confesado que ella tenía 47 "muy bien llevados". Él le ha dicho que era mayor “52, pero muy bien llevados también”. Algo con lo que ella no ha estado muy de acuerdo porque levantó una ceja y, en las declaraciones posteriores, lo dejó claro: “¿Muy bien llevados? Me lo hubiera llevado yo a Turquía”.

Durante la cita se mascaba la tragedia. Al final, no se fueron juntos. Él, aunque era consciente de que su ritmo era más lento y sosegado que el de su cita, dijo sí a una segunda cita porque "a una mujer de bandera no se la conoce todos los días". Ella, aunque reconoció que le había caído “espectacular”, prefirió no tener más citas con él por falta de química ente ambos.