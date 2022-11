Pocas cosas más humanas que la adicción. Y eso es lo que ha confesado Rocío Flores a través de sus redes sociales. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha confesado a sus seguidores cuál es su perdición. Vista, hay que reconocer que no es para menos.

Rocío Flores lleva siendo un personaje mediático desde que nació. Ser nieta de Rocío Jurado es lo que tiene. Desde muy pequeñita ha salido en revistas y en programas del corazón.

Tras su mayoría de edad, Rocío Flores no rechazó el foco mediático. De hecho, se podría decir que la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha sacado partido de su genealogía, algo que ella misma ha reconocido en más de una ocasión.

Hoy en día, a sus 25 años, se ha labrado una sólida carrera como "influencer". Tanto, que se ha convertido en un auténtico imán para algunas marcas. Y no es para menos, pues cuenta con más de 700.000 seguidores solo en su cuenta oficial de Instagram. Además, Rocío Flores lleva tiempo colaborando como tertuliana en diversos programas de televisión.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores suele sorprender en su muro de Instagram luciendo diferentes look y mostrando su espectacular figura de la cual dice estar muy orgullosa. Una de las últimas instantáneas que ha colgado en la red social h a dejado múltiples comentarios en las que se repite el mismo mensaje. "El vestido no té queda bién, un poco desafortunado" "Lo más bonito del look, los pelos de las piernas". "Sería bueno depilar". "Qué mas os da que lleve pelos en las piernas? No todas las mujeres nos depilamos y es totalmente válido. No por eso descuidas tu imagen o tu higiene. Bien que a los hombres no se les mira si llevan las piernas depiladas o no".

Además, muchos comentarios también son de personas que apoyan a Rocío Carrasco y que, según su criterio, atacan a la joven.

Además de por sus raíces familiares -es hija de Rocío Carrasco y nieta de Rocío Jurado-, Rocío Flores es muy popular por su actividad en redes sociales. En internet acostumbra a mostrarse muy natural con sus seguidores, algo que hace que también sean muchas las marcas que piquen a su puerta para anunciarse en su Instagram. La propia Rocío Flores sorprendió a sus seguidores ayer al hacer un sorprendente anuncio: "Me enamoré".

Tras unos meses de inactividad, Rocío Flores regresó recientemente a la televisión. También recuperó actividad en su redes sociales, en las que había bajado el pistón. Precisamente, en una de sus "stories" es donde sorprendió a su legión de "followers". "Me enamoré. Habéis hecho un trabajazo. Lista para la ocasión", escribió en una imagen en la que citaba a un centro estético y a dos personas.

Además, la "nietísima" también publicó una imagen en la que se anunciaba que iba a presentar una gala de un congreso de uñas postizas, un nuevo horizonte en una carrera laboral que se está labrando y que, de todas todas, estará vinculada a la comunicación.

Actualmente Rocío Flores cuenta con cerca de 800.000 usuarios únicos en su cuenta de Instagram, en la que es bastante activa. Vive a caballo entre Málaga, donde tiene su residencia habitual, y Madrid, ciudad en la que suele trabajar.

Rocío Flores se ha mostrado enfrentada a su madre en más de una ocasión. Desde hace años su relación no es la mejor. De hecho, Rocío Carrasco llegó a denunciar a su hija por malos tratos cuando era una adolescente.