Hay éxitos que nunca pasan de moda y que siguen sonando años después a pesar del paso del tiempo. Son canciones atemporales que, bien por su ritmo o por lo que significaron en su momento, han pasado a la historia como auténticos clásicos, sobre todo si es un producto nacional. Cualquier persona que piense en estas fechas no podrá evitar escuchar en su cabeza “All I want for christmas is you” de Mariah Carey, que acumula cientos de millones de reproducciones tanto en Spotify como en Youtube. En fechas de Mundial, también es evidente la importancia que tomó en su día Shakira son su “Waka Waka”.

En el caso nacional, son muchas las canciones que, según la época, se pueden venir a la cabeza a la hora de escoger una. Uno de los grupos más míticos y que consiguieron mucha popularidad durante la década de los 2000 fue La Oreja de Van Gogh. El grupo pasó por dos etapas. Nacieron en San Sebastián con Amaia Montero como vocal y obtuvieron el éxito gracias a su canción “Rosas”, que acumula en Spotify más de 346 millones de reproducciones. Esta canción formó parte de su tercer disco “Lo Que Te Conté Mientras Te Hacías La Dormida”, lanzado en el año 2003. En 2008 la cantante se separó de la banda y ocupó su lugar Leire Martínez, que continúa hasta la actualidad. Sin embargo, aquel disco fue el más importante de la carrera del grupo. Así se ha consagrado en las plataformas de reproducción musical, que realizan clasificaciones de cuáles son las canciones, álbumes o artistas más escuchados en cada rincón del planeta. Ha sido precisamente en uno de estos en los que la banda ha dado la sorpresa 19 años después. Y es que “Lo Que Te Conté Mientras Te Hacías La Dormida” se ha colado entre los 26 del “Top albums” de Islandia. Este resultado fue registrado el día 19 de noviembre. La banda celebraba el reconocimiento a través de su cuenta oficial de Twitter con un mensaje en el que parecían no dar crédito a lo que acababa de ocurrir: “Nunca sabes por dónde puede aparecer el próximo wtf”. Nunca sabes por dónde puede aparecer el próximo wtf https://t.co/gEmX2FyLIQ — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) 21 de noviembre de 2022