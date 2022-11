Jorge Fernández es junto a Joaquín Padilla un elemento fundamental en la historia de La Ruleta de la Suerte. Ambos llevan desde el principio apostando por el programa y han generado una complicidad entre ellos que llena el espacio de momentos icónicos donde además los concursantes disfrutan. En varias ocasiones han acaparado mensajes en redes sociales por cualquier circunstancia y eso ha colocado al programa en tendencias.

Pese a su longevidad, parece no perder fuerza y tampoco sus caras conocidas. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Pese a que Joaquín Padilla, el líder de la banda que ameniza los descansos entre panel y panel sea sobre el que se centran más miradas, Jorge Fernández no pasa desapercibido. La exposición de presentador provoca que surjan comentarios sobre él continuamente en las redes sociales, tanto positivos como negativos. Las críticas son protagonistas de muchos de estos comentarios que se vierten y este tema ha llegado hasta el plató de La Ruleta. Uno de los concursantes ha resuelto el panel, en el que podía leerse: “Ninguna de las tonterías que dices me afecta”. Aitor ha conseguido destapar el mensaje tras una pista que decía: “estoy en modo zen” y se ha llevado una ola del público después de ponerse por delante de sus compañeros y acumular el bote más grande -1525 euros-.

En este momento, el presentador cogía el relevo de la palabra para hacer una pequeña reflexión al respecto. “Igual seguramente si es una tontería no me afecta, pero si es algo importante… dicen tantas tonterías sobre uno que es mejor que no afecte”. Fernández ha querido compartir un consejo que ha aprendido para este tipo de asuntos. “Cuando aprendes a que te resbale es una liberación”. Los concursantes, aun así, dieron su opinión al respecto. “Es lo más difícil de hacer”, le dijeron al presentador, que les dio la razón en seguida, pero insistió en esa liberación que se sentía cuando llegaba ese momento.