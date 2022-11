Harto. Cansado. Así está uno de los actores de la popular serie "Los Serrano" porque asegura que siempre es preguntado por los mismo: los pechos de una compañera de rodaje. Es tal el cabreo que tiene con el asunto, que ha explotado en pleno directo en Twitch: "No lo entiendo".

El actor en cuestión es Jorge Jurado, que en la serie interpretaba el entrañable Currito. Aquel niño hoy es ya un adulto que va a la universidad y que publica vídeos en la plataforma Twitch. Fue allí donde explicó la situación. "La pregunta que más me hacen es cómo tiene las tetas Teté. Es feo", lamentó sobre la cuestión.

De hecho, Jorge Jurado ahondó en el tema, al que dio también una perspectiva de género. "Yo pienso a veces por qué no me preguntan por la polla de Fran Perea. No lo entiendo", lamentó.

Los Serrano fue una serie que se emitió en Telecinco entre 2003 y 2008. Fue todo un fenómeno televisivo, que acumuló una cuota de pantalla media del 28,9%.

Los Serrano cuenta la historia de cómo es la vida de la familia de Diego Serrano (Antonio Resines) y sus tres hijos Marcos (Fran Perea), Guille (Víctor Elías) y Curro (Jorge García) y de su mujer en segundas nupcias, Lucía (Belén Rueda) y sus dos hijas, Eva (Verónica Sánchez) y Teté (Natalia Sánchez) viviendo bajo el mismo techo.

Además de por numerosas escenas hilarantes, Los Serrano también gozó de gran fama por el apartado musical. Por un lado, Fran Perea ganó gran fama con la sintonía de cabeza de la serie: "1 más 1 son 7", que le llevó a grabar un disco.

No fue el único. También el grupo asturiano "El sueño de Morfeo" se dio a conocer en la serie. Aún hubo más: los Boliche, Guille y Teté formaron la banda juvenil Santa Justa Klan que llegó a editar dos discos.

El éxito de "Los serrrano" no acabó en España. Gozó de éxito en Polinia, Francia, Filandia, Serbia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rumanía y Rusia. También en países sudamericanos.

Asimismo, fue adaptada y emitida en Portugal, Italia, Serbia, Grecia, Turquía, Eslovenia y la República Checa.

Ahora, Fran Perez y Víctor Elías han confirmado que habrá un reencuentro de todos los actores.