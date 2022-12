La eliminación de España en el Mundial tras perder contra Marruecos da para todo tipo de comentarios e interpretaciones. El cómico gallego Miguel Lago arremetió contra la elección de los jugadores de Luis Enrique. A su juicio, si hubiese jugado Iago Aspas "La Roja" no se habría quedado fuera del Mundial de Qatar.

Miguel Lago no quiso dejar de dar su opinión durante su visita al programa de Antena 3 "El Hormiguero". En una tertulia junto a Juan del Val, María Dabán y Rubén Amón, el vigués Miguel Lago se mostró muy crítico con el seleccionador. Para él, el fracaso de los españoles "estaba claro". "La cosa era muy sencilla. Luis Enrique, Iago Aspas está en Vigo viendo el Mundial por la tele. Llega a estar ahí y el resultado hubiera sido otro. Te lo dije desde el principio y no me has hecho caso", comentó. Este mismo argumento ya lo había utilizado junto a Sonsoles Ónega en otro programa de la cadena.

En "El Hormiguero" todos se mostraron decepcionados con la caída de España frente a Marruecos y apuntaban a la dimisión de Luis Enrique, que aún no ha tomado una decisión en firme sobre el asunto. "Con esa actitud y esa soberbia es muy difícil que pueda convencer a la opinión pública. Aquí no dimite ni Marlaska ni Irene Montero, como para dimitir Luis Enrique, pero creo que es lo que tendría que hacer", apuntó Rubén Amón. Juan del Val, uno de los colaboradores habituales en el espacio de Antena 3, achacó al técnico asturiano su falta de autocrítica: "El problema de Luis Enrique tiene que ver con la soberbia y la distancia que ha creado entre buena parte de la afición y la selección".