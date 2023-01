Risto Mejide se ha mostrado dolido e indignado a partes iguales ante la polémica generada por su vergonzoso comentario en las Campanadas de Nochevieja de Telecinco y Cuatro: "¿Vas a anunciar un embarazo o la muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", le dijo a una atónita Mariló Montero.

Las redes llevan dos días criticando las palabras del publicista y hoy, Ana Obregón ha calificado en un comunicado de "ataques repulsivos a dos mujeres que duelen mucho". Tras este terremoto, Mejide ha reaccionado en 'Todo es mentira' pidiendo un perdón con muchos peros. "Me gusta asumir las polémicas cuando son mías. No me duelen prendas en pedir perdón. Perdón sin paliativos y sin matices", ha comenzado diciendo.

"En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido a un hijo. Me sorprende toda la polémica que se está creando. Me sorprende que Ana no vea que esto no iba con ella. Mi comentario iba hacia los que nos ponen ahí. Esto va contra el mercado del morbo. Me sorprende que tú, con muchísima más experiencia que yo en tv, hayas hecho público eso. Eso no es tele, es morbo. Hicimos muy poca audiencia, pero no fuimos las menos vistas, fuimos las quintas menos vistas. Puedes corregir tu post, Ana. Me sorprende que no hayas descolgado el teléfono. No le temo a la polémica pero no voy a consentir la injusticia. Sigo pensando lo mismo pero lamento este malentendido".