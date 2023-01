Sin duda una de las series estrella del catálogo de la plataforma de streaming Netflix es "Stranger Things", una producción que no hace más que darles alegrías, pero que a partir de la próxima temporada tendrá un coste un poco más elevado. Y es que sus actores principales han renegociado sus contratos de cara a la próxima temporada, convirtiéndose en millonarios salarios.

Netflix es una empresa de servicios de suscripción en línea de películas y series de televisión. Fundada en 1997 por Reed Hastings y Marc Randolph, Netflix comenzó como un servicio de DVD por correo, pero ha evolucionado para ofrecer contenido en streaming en línea a través de una variedad de dispositivos, como televisores inteligentes, consolas de juegos, reproductores de streaming y teléfonos móviles.

Netflix ha tenido un gran éxito en la industria del entretenimiento, convirtiéndose en una de las plataformas de streaming más populares del mundo. La compañía tiene una base de más de 200 millones de suscriptores en más de 190 países. Además, Netflix ha producido una gran cantidad de contenido original, como series de televisión, películas y documentales, que han sido muy bien recibidos por la crítica y el público.

Una de las razones del éxito de Netflix es su enfoque en la innovación y la adaptación a los cambios en la industria. A medida que el consumo de contenido en streaming ha aumentado en los últimos años, Netflix ha evolucionado para satisfacer las necesidades de sus clientes. Por ejemplo, la compañía ha desarrollado una serie de características para mejorar la experiencia de visualización, como la opción de descargar contenido para verlo sin conexión y la capacidad de personalizar la calidad del video según la conexión a Internet disponible.

Éxito

Otra razón del éxito de Netflix es su enfoque en la producción de contenido original de alta calidad. La compañía ha invertido en la producción de series de televisión y películas de éxito, como la citada "Stranger Things", pero también "The Crown" y "Orange is the New Black", que han atraído a una gran audiencia y han ganado varios premios. Además, Netflix ha producido documentales de alta calidad, como "Making a Murderer" y "Wild Wild Country", que han sido ampliamente elogiados por la crítica.

En cuanto a "Stranger Things", los actores han conseguido renegociar sus contratos y, entre los que más dinero se llevarán se encuentran Winona Ryder y David Harbour, que pasan a cobrar 9,5 millones de dólares cada uno por la temporada completa.

Pero no son los únicos, el grupo de los "niños" que forman Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Finn Wolfhard conseguirán un montante de siete millones de dólares por temporada. Un salario que también percibirá Sadie Sink.

Por otro lado, Natalia Dyer, Maya Hawke, Charlie Heaton y Joe Keery alcanzaron los seis millones de dólares.

Las subidas también han sido generalizadas para el resto del elenco, asegurándose la continuación de la serie.