'Sálvame' vivió esta tarde un nuevo momento de tensión. Esta vez fue protagonizado por María Patiño y Belén Esteban, debido a la opinión de la segunda sobre la relación de Rocío Carrasco con su hijo David.

El programa abordaba la guerra que se ha abierto entre Olga Moreno y Marta Riesco, que ha posado en sus redes sociales con David Flores, el hijo de Rocío Carrasco y Antonio David.

“No entiendo a Rocío Carrasco. El niño con OA (Olga Moreno), el niño con Marta Riesco... ¿Y Rocío?”, se preguntaba Belén el lunes. Tras escuchar estas declaraciones, la princesa del pueblo quiso aclarar algunos aspectos.

“Yo sé perfectamente lo que es la violencia vicaria, pero a mí no es que me duela, porque es una historia que no es mía, pero qué pena. Porque a Rocío Flores entiendo que no la quiera ver su madre por lo que pasó, lo entiendo perfectamente, pero no entiendo que no vea al niño”, contaba antes de que su compañera le abroncara.

“¿Te puedo decir una cosa? En esta polémica, lo más injusto es lo que están intentando hacer algunas personas: involucrar a Rocío Carrasco. Cuando es una guerra en la que Antonio David utiliza a Marta Riesco para hacer daño a Olga con el mismo daño que la pareja hizo a Rocío Carrasco en el pasado” comentaba la presentadora.

“Si somos listos, y solo te pido esto porque lo eres, y eres buena persona, sobre todo, porque eres buena persona, no juguemos al juego de Antonio David Flores. No metas a Rocío y no la hagamos sentir culpable. Centrémonos en este señor que está usando estos argumentos una vez más. ¿Ahora resulta que Olga Moreno gana pasta con las exclusivas con los hijos de otra? Si lo has hecho toda la vida tú, Antonio David. Estoy harta de que utilice a las mujeres y que se dejen utilizar" comentó visiblemente enfadada.

Belén, por su parte, ha querido volver a matizar sus palabras para dejar clara su postura respecto al tema: “Cuando yo digo ayer que me da pena que Rocío Carrasco no haga nada por el niño, yo sé qué es la violencia vicaria porque me ha quedado muy claro, muy claro. Pero me da pena que una persona tan especial como el hijo de Rocío Carrasco tenga que estar sufriendo, cuando las cosas a mí me gustaría que se arreglaran por lo menos con esa persona”.