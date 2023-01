Omar Montes ha salido a la palestra a contraatacar por las terribles acusaciones que El Langui, rapero español, perpetró hacia su persona. El rapero acusó a Montes de mentir sobre su origen, insistiendo sobre que el reguetonero no era e Pan Bendito, cosa de la que Montes presume por todo el mundo.

Y es que hace unos días, Omar Montes había sido cazado en una gran mentira. O al menos eso se desprende de lo dicho por él de boca de otro nombre propio de la música española, en este caso el rapero Juan Manuel Montilla Macarrón, conocido como "El Langui". El reconocido y respetado artista ha querido dejar claro que, contra lo que dice el propio Omar Montes, el ex de Isa Pantoja no tiene raíces donde dice tenerla.

El Langui, artista producto de barrio y su entorno con un gran historia de superación detrás, quiso aprovechas así un programa radiofónico para cargar contra lo que entiende que es una falsedad por parte de Omar Montes, quien directamente tilda de "bufas", lo que en la jerga de su barrio madrileño, Pan Bendito, significa mentiroso.

Al rapero no le ha hecho ni gracia que Omar Montes se las dé de chaval criado en su humilde barrio obrero de Madrid. De esta manera ha querido dejar clara la vinculación del exitoso cantante, rey del autotune, y ex de Isa Pantoja con Pan Bendito, desvinculándolo de las mismas calles que vieron nacer y crecer a El Langui y donde eclosionó su grupo de rap, La Excepción.

"Pero es que Omar Montes no es de Pan Bendito. Es un bufas... ¿Sabes lo que es un bufas? Un trolas. 'Eres un bufas', decimos nosotros en el barrio de Pan Bendito. Cómo tienen que ser los vecinos de su barrio, que lo han visto crecer, y que ahora diga eso...", espeta El Langui al cómico Raúl Pérez en el programa "A las bravas" de la cadena Ser.

"Él es de la plaza de las Palmeras, en general Ricardos, del barrio de Las Palmeras. Se ha criado allí, y de vez en cuando, de jovencito, se ha dejado caer por el barrio, pero como tú te dejas caer por Orcasitas o Villaverde si vas a ver a un colega...", quiso aclarar el rapero, un artista que logró encontrar su camino tras nacer con parálisis cerebral.

¿Y por qué miente Omar Montes? "Omar ha visto que La Excepción y el Langui siempre han llevado pan Pan Bendito con orgullo, y ha dicho: 'A ver si entro por ahí...'", sostiene El Langui.

"Es un chaval respetable y todo lo que quieras. Pero ya lo decimos por los propios vecinos de tu barrio: Omar, que cuentas unas bufas... que si has visto morir a gente en Pan Bendito, que si dormíamos en los ochenta con toallas... Los vecinos de Panben, cada vez que pasó el barrio, me dicen que le diga algo a este muchacho", finalizó.

Pero hoy, Omar no se quiso quedar callado y ha respondido: "El que no eres el barrio eres tú, que cuando la gente te necesitaba no apareciste por allí a ayudar. Tuviste un par de canciones buenas y te fuiste del barrio para siempre, ya no te vemos por aquí", aseguró el reguetonero.