'El cazador' se ha convertido en uno de los espacios con más éxito de RTVE. Un concurso que arrasa en las tardes de La 1 y que congrega a una audiencia fiel, que sigue día a día el paso de cada concursante. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Los participantes deben demostrar su intelecto ante figuras como Paz Herrera, ex concursante de Pasapalabra que consiguió hacerse con el bote y apodada como "La Profesora". El equipo de cazadores lo componen Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Por su plató pasan cientos de concursantes dispuestos a hacerse con el premio y vencer a los cazadores.

Son muchos los concursantes que participan en 'El cazador' y cada uno tiene su historia. Hay historias de todo tipo, pero las que más llegan a la gente son las de superación. La de Eugenio, que empieza a tener Alzheimer, emocionó al presentador y a los espectadores. "Tengo principio de alzhéimer y me gustaría animar a todas las personas que crean que puedan tenerlo. Que luchen, que luchen y que luchen, que esto es una enfermedad que se puede vencer". Tanto en #LaNocheDeLosCazadores como en la vida, lo importante es no rendirse nunca. https://t.co/8kH81vM5qd pic.twitter.com/UkRkNhj7nJ — El Cazador (@ElCazadorTVE) 1 de agosto de 2022 Rodrigo Vázquez no pudo contener la emoción. "Pues eres un ejemplo", dijo con los ojos a punto de estallar en lágrimas. Sale a la luz el pasado de Paz Herrera, la "profesora" de El Cazador y los millones que consiguió en un juego Paz Herrera hizo historia en Pasapalabra tras conquistar el bote en el año 2014. Después de 87 programas, la concursante se hizo con 1.310.000 de euros acumulados. Era la segunda vez que se enfrentaba al famoso rosco; la primera cayó eliminada. En aquel momento no existía silla azul y si los concursantes perdían se iban directamente a casa, sin una segunda oportunidad. Herrera se ganó su sitio en el salón de la fama del programa al batir en 2013 el récord de permanencia de una mujer en el programa, antes de volver en 2014 y hacerse con el bote. Después del programa, Herrera continuó con su vida alejada de las cámaras, hasta que en 2021 se reincorporó a un nuevo concurso. Televisión Española contactó con la ganadora para que participara en "El Cazador", donde siguió imponiéndose por encima de sus rivales, que la acabaron apodando como "La Profesora". El formato televisivo también reclutó a Erundino Alonso, uno de "Los Lobos" de Boom, Ruth de Andrés, ex concursante de "Saber y Ganar", y Lilit Manukyan, ex concursante de Pasapalabra. Paz Herrera confesó que tuvo que para este programa tuvo que estudiar mucho más. Ahora, "caza" a los que intentan hacerse con el premio del programa junto a las otras caras conocidas.