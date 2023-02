Antena 3 consiguió mantener este martes su dominio del prime time. La visita de Blanca Paloma reportó un 16,8% de share y 2.468.000 espectadores a 'El hormiguero', mientras que el nuevo episodio de 'Hermanos' alcanzó después un 14,1% con 1.493.000 televidentes.

Cuatro plantó cara al canal de Atresmedia con la entrevista de Risto Mejide a Bárbara Rey en 'Viajando con Chester'. El programa registró su máximo de temporada con un 13,7% de cuota de pantalla y 1.451.000 espectadores. Bárbara Rey se ha sincerado como nunca antes sobre su relación secreta de tres años con Juan Carlos I en 'Viajando con Chester'. La ex vedette relató cómo llegó a enamorarse de él y cómo se decepcionó después, responsabilizándole de "destrozar" su carrera profesional. Y aunque asegura nunca haber chantajeado a la Casa Real con su silencio, le ha contado al presentador en qué ocasión le pidió ayuda económica al rey emérito.

Risto Mejide se lo había preguntado directamente, pero Bárbara Rey respondió que no se lo había pedido sino "dejado entrever que me hacía mucha falta", explicaba. "No sirvió de nada, al final", añadía después.

En ese momento, Bárbara Rey sorprendió a Risto Mejide con su confesión. "Como el que oye llover. Fue en una ocasión en la que mi hermana estaba enferma de cáncer", declaraba. "¿No te ayudó?", se interesó el presentador. "No", contestó rotunda Bárbara Rey.

Risto Mejide cerraba así una entrevista donde Bárbara Rey se había confesado como nunca antes.