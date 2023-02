Hace un par de meses que no se sabe nada de Jacobo Ostos. El hijo del torero lo pasó muy mal por la muerte de su padre.

'El programa de Ana Rosa' ha desvelado, en exclusiva, que un rostro conocido para todos nosotros podría estar enriqueciéndose, en pleno estado de alarma, organizando fiestas ilegales en su domicilio. Se trata de Jacobo, hijo de Jaime Ostos y Mari Ángeles Grajal, que llevaría dos meses utilizando el sótano del chalet del torero y la doctora en Villaviciosa de Odón para montar eventos clandestinos por los que se estaría embolsando una gran cantidad de dinero.

El Dj, del que lo último que supimos es que estaba ganándose la vida en una web de contenidos para adultos, estaría organizando fiestas de jueves a domingo en el sótano de la casa de sus padres, mientras Jaime Ostos y Mari Ángeles Grajal dormirían en el piso de arriba de la vivienda familiar.

Según el programa presentado por Ana Rosa Quintana, Jacobo llevaría organizando estas fiestas 9 semanas, y se embolsaría por cada una de ellas la friolera de 10.000 euros. Y es que, con todo organizado a la perfección, el artista cobraría una cantidad de mil euros por una mesa para seis personas. En un sótano en el que la única ventilación sería un ventilador de pie, no faltarían ni bebida a raudales ni un Dj a los platos de una mesa de mezclas para amenizar el evento.

Los invitados - selectos y con grandes posibilidades económicas los hombres, mientras que entre las mujeres destacan las chicas de imagen - pagarían 1000 euros por asistir a esta fiesta ilegal y clandestina, con barra libre de alcohol y champagne entre las 00.00 de la noche y las 6.00 de la mañana. Según ha destapado el programa, con imágenes filtradas a través de las redes sociales, en cada sarao habría una media de 30 personas que, además de incumplir el toque de queda y las restricciones sociales, tampoco respetarían la distancia de seguridad ni llevarían mascarilla.

Pese a que la Guardia Civil se ha presentado en la casa de Jaime Ostos y Mari Ángeles Grajal ante la cantidad de coches aparcados en la puerta del chalet más tarde de las 00.00 de la noche, Jacobo Ostos no les ha abierto la puerta ni anoche ni esta mañana. Por el momento, ni el Dj ni sus famosos padres se han pronunciado sobre estas supuestas fiestas ilegales por las que el joven se habría embolsado, en dos meses, más de 300.000 euros.

Y ahora, Ostos ha decidido crearse una cuenta de OnlyFans para pasar fotos desnudo. Sin embargo, parece que a sus seguidores no les ha gustado mucho: "No piquéis, es un timo. No enseña nada", aseguran.