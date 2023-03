Nuevas revelaciones se han conocido en las últimas horas respecto a la polémica entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno. Y es que han desvelado la relación que existe entre "El Divildos", que es el apodo que Jota Peleteiro le puso a Pablo Marqués tras publicar una fotografía suya con Jessica Alba; con la novia del exfutbolista.

Pero vamos por partes, la pareja formada por Jessica Bueno y Jota Peleteiro, que se rompió en noviembre después de nueve años, un divorcio "de forma amistosa", como había asegurado el propio exfutbolista. Pero a pesar de este divorcio "amistoso", la cosas han ido a peor en estos últimos meses entre los dos, con indirectas y reproches entre ambos. Y este domingo, Peleteiro publicó en su perfil oficial de Instagram una fotografía en la que aparecía su exmujer junto a otro hombre. Y no solo eso, le acompañaba un texto demoledor. "El Divildos y Jessica Bueno", comenzaba el deportista, señalando que "como tiene el ojo el Divildos, no falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines”.

Más tarde se conoció que "El Divildos" era Pablo Marqués, modelo y empresario. Y que el apodo que le había puesto el exfutbolista se debía a que había estado saliendo años atrás con Lara Dibildos, hija de la fallecida Laura Valenzuela. A todo esto, la novia de Peleteiro también añadió fuego Miriam Cruz, también añadió fuego a la hoguera con una publicación en Instagram.

Finalmente, Pablo Marqués dio un paso al frente y contestó a través de su Instagram asegurando que no conocía al exfutbolista y pedía perdón tanto a Lara Dibildos como a Jessica Bueno por si lo ocurrido les podía haber afectado de alguna manera.

Conocidos

Sin embargo, el modelo igual no conoce a Peleteiro, pero sí a su novia aunque solo fuese por Instagram. Y es que como señala el perfil @hija_del_pan Pablo Marqués había dado "me gusta" a varias publicaciones de Miriam Cruz, y de hecho muestra capturas donde lo confirma. Eso sí, los "me gusta" no han durado mucho tiempo, ya que como confirma la revista Semana ya no se pueden encontrar.