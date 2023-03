La serie ‘Chernobyl’ de HBO, se estrenó en el año 2019. Narra la historia del desastre de la planta nuclear de Chernóbil que tuvo lugar en abril del año 1986 en la República Socialista Soviética de Ucrania (Unión Soviética), al mismo que tiempo que cuenta las historias de las personas que causaron el desastre y de quienes respondieron a este.

La capital de Lituania, Vilna ha sido uno de los escenarios principales de la serie, debido a que es preciosa con sus distintas caras. Estos son los lugares donde se llevaron a cabo las grabaciones.

Una de las preguntas que más se hacen los espectadores es: ¿Qué tiene Vilna tan grandioso para ser elegida cómo uno de los principales escenarios de la serie?

La capital de Lituania posee varias zonas que recuerdan a Pripyat, más concretamente, un barrio que parece intocable con el paso del tiempo. Este barrio recibe el nombre de Fabijoniškė, y está ubicado en la periferia de la ciudad a unos 5 o 6 kilómetros de distancia del centro histórico de Vilna. Igualmente, cuenta con edificios de la era soviética, justo cuando el país formaba parte de la que era la ex Unión Soviética.

Fabijoniškė, en gran medida, es una zona ‘sleepy neighbourhood’, en la cual viven muchos habitantes que trabajan en el centro de la capital, pero duermen o descansan en sus respectivos barrios.

Algunas de las zonas de este barrio tienen un gran parecido a Pripyat porque esta ciudad fue creada a finales de los años sesenta con el objetivo de dar servicio a la planta, se construyó como símbolo de una amistad entre las naciones soviéticas.

La mayor parte de las repúblicas soviéticas tenían sus distritos urbanos construidos para entonces. Por este motivo, la serie se rodó en Fabijoniškė (barrio de Vilna). Pasaron alrededor de 80 días filmando en Lituania , recreando como era la vida de las personas en la era soviética.

El barrio Fabijoniškė (que en la serie es Pripyat)

Este distrito fue construido más o menos próximo al periodo de la auténtica catástrofe de Chernobyl a finales de los años ochenta. En Fabijoniškė se puede ver los edificios que se ven a lo largo de la serie. En el primer y segundo capítulo se puede ver claramente los bloque 75 y 92. Existe la posibilidad incluso de alojarse en una casa al estilo soviético para vivir una experiencia al completo.

Museo de Ocupaciones y las Luchas por la Libertad (en la serie es la prisión de la KGB en Vilna)

Este lugar - que cuenta con una historia real sobre sus paredes- es uno de los museos que cuenta mas visitas en Lituania. Se trata de una prisión verdadera de la KGB. En ella todavía se pueden apreciar de manera intacta las celdas y las cámaras donde los torturaban. Incluso fueron utilizados los muebles originales -donde se encontraban los prisioneros- en la serie. En la sala de ejecución (sala donde ha sido asesinada mucha gente) actualmente se les rinde homenaje a los difuntos.

La antigua casa de huéspedes del gobierno de Lituania (en la serie el Hotel Pipyat )

Este lugar está situado en otro distrito de Vilna, alejado del centro histórico, pero no tanto como era el caso de la primera localización. Este barrio recibe el nombre de Žvėrynas, está cerca de la embajada de Rusia. En la serie de HBO, esta propiedad equivale al Hotel Prpyat.

Aunque sus verdaderas funciones no fueran las del Hotel Pripyat en Ucrania, esta residencia fue utilizada para alojar a los funcionarios soviéticos de alto nivel que visitaban el país. Tuvo esta función durante 20 años. Igualmente, esta propiedad veló por los sueños de Mikhail Gorbachev (líder de la Unión Soviética) y Richard Nixon (presidente de los Estados Unidos) durante sus visitas a Vilna. Este edificio no cuenta con ninguna modificación y en él llevaron a cabo varias reuniones en la serie. No se puede conocer el interior, pero si está permitido sacar fotos y verlo desde el exterior.

El antiguo centro deportivo y cultural del Ministerio del Interior

Este edificio presenta un estilo de la arquitectura modernista soviética. Fue construido en el año 1982 y es que mantiene parte de su historia prácticamente intacta. Este antiguo edificio sirvió para grabar escenas tales como el restaurante del Hotel Pripyat y los momentos en los que seleccionan a los tres buzos voluntarios. Aún se conservan muebles originales, como la cafetera del bar y las paredes con decoraciones auténticas.

Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Vilnius Gediminas (La Sala de audiencias)

Esta última localización se ubica en Trakų Street, que es una de las calles más antigua de la capital lituana, la cual cuenta con un edificio del siglo XVIII. Este edifico se ha convertido en el lugar ideal para el proceso de prueba, con las salas que recuerdan a la era soviética.

Los testigos de la catástrofe de Chernobyl, aún recuerdan que el juicio tuvo lugar en el pasillo de una escuela rápidamente. Este edificio fue el Palacio Tishkevich, pero justo después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una universidad hasta el día de hoy. Cerca de esta localización se encuentran otros sitios de interés como: la Puerta de la Auroa (the Dawn Gate) y el Ayuntamiento de Vilna entre otros.

Finalmente, la supuesta planta nuclear de Chernobyl en la serie, es su hermana Ignalina, la cual está en proceso de desmantelamiento -como parte del acuerdo del país para entrar en la Unión Europea en mayo del año 2004-. Esta planta nuclear es casi idéntica a la original que explosionó en abril del año 1986.

A una hora y media en autobús desde Vilna, se encuentra Kaunas, la segunda ciudad de Lituania donde se rodaron varias escenas ‘actuando’ como si fuera la ciudad de Moscú en la era soviética y la sala de un hospital.