La medica Carla Barber, que está esperando un nuevo retoño, ha aprovechado las redes sociales para lanzarle un zasca al padre de sus hijos, Joseph, del que se separó recientemente.

La ruptura de la pareja tuvo lugar cuando acababan de volver de un viaje en Maldivas. La propia Carla explicó que la separación no se debió a una infidelidad, sino que "él no es como me esperaba. Y sabe perfectamente los motivos por los que nuestra relación terminó".

No se quedó, ahí, también dio cuenta de que "ha sido todo muy pasional, una relación muy intensa desde el primer momento, pero por mucho que yo le haya querido, llega un punto en el que ya no puedes seguir adelante".

Sin embargo, la separación le ha durado poco a la médica, que como cuenta la revista Lecturas, ha iniciado una relación con Carlos Rubí, un atractivo cirujano plástico de 38 años que vive a caballo entre Palma de Mallorca, Barcelona y Madrid, donde posee su propia clínica especializada en prótesis mamarias. La revista publicó unas imágenes exclusivas en las que se podía ver a la pareja comiéndose a besos en plena calle sin miedo a ser captada por las cámaras.

Embarazo

Mientras tanto, la médica avanza en su embarazo, en el que no pueden faltar las revisiones médicas. Y ahí es donde aprovechó Carla Barber para lanzarle un zasca a Joseph, a través de una publicación de Instagram.

En la imagen, la médica escribe "aquí estamos mi pollito y yo. Tanto en éste como en el anterior embarazo, el 80% de las visitas (médicas) he venido sola". Y contesta a los que le preguntan si le pone triste no venir acompañada, la médico asegura que "no, estoy feliz y contenta porque va todo fenomenal, tengo muchísima gente que me quiere y me apoya, y no estoy ni estaré nunca sola".