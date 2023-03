Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos. La 'playa de los olvidados' ha estado habitada desde el jueves por los tres primeros eliminados de 'Supervivientes', el último en llegar fue Sergio Garrido, que se unió a Artùr Dainese y a Jaime Nava y en 'Conexión Honduras', ha llegado el momento de conocer el nombre del primer expulsado oficial que vuelve a España. Ion Aramendi ha sido el que les ha comunicado la decisión. Primero ha dado el nombre de uno de los salvados por la audiencia en 'Conexión Honduras' y ha sido el de Artùr Dainese, que se ha mostrado muy emocionado por seguir en el concurso y ha mandado un mensaje a su familia, tras celebrarlo con sus otros dos compañeros: "No tengo palabras, la gente me quiere y yo quiero estar más, que me conozcan más. Saludos a mi madre y a mi familia, gracias para todos".

Y tras la salvación el ucraniano, ha llegado el momento de conocer quién es el primero en poner rumbo de Honduras a España. De nuevo, el presentador ha conectado con la 'playa de los Olvidados' para comunicarles que Sergio Garrido es el primer expulsado definitivo del programa.

"Me he reído, he llorado, he conocido gente maravillosa, estos dos se merecen estar aquí. Me voy con la cabeza muy alta y tengo muchas ganas de ver a mi familia", ha entonado el paparazzi al conocer la decisión, entre lágrimas. Y ha asegurado que se lleva a España amigos, aunque le ha dado mucha pena no poder conocerles del todo a todos y que "la experiencia se le ha hecho un poco grande" porque antes de entrar pensaba que no iba a llegar a ser tan duro. Con estas palabras y un fuerte abrazo a sus dos compañeros, entre cantos y bailes, ha cogido sus cosas y se ha subido a la barca para poner rumbo a casa.

Pero este no ha sido el único momento dramático de la noche. Gema Aldón ha dado la sorpresa de la noche de 'Supervivientes: Conexión Honduras' y es que ha asegurado querer abandonar la aventura por una dolencia que tiene en el codo. La superviviente lo tenía claro, Ion Aramendi le ha recordado las consecuencias que había si se volvía a España por decisión propia y el programa ha querido que su madre Ana María Aldón le de un chute de energía para intentar que la concursante cambiase de opinión. Gema ha llegado muy decidida al juego de recompensa acompañada de su saco para comunicar que se volvía a España. "Llevo tres días sufriendo algún tipo de dolencia en el codo, se me inflama mucho y es insoportable. He tenido una hija y a mí no me ha dolido tanto parir como lo que me está doliendo este codo", ha dicho Gema a Ion Aramendi. "Después de tres días con este dolor, creo que mi concurso ha llegado a su fin. Ni puedo más físicamente ni psicológicamente", ha añadido.

Ion Aramendi ha explicado después lo que ha ocurrido en las últimas horas: "Ayer, el equipo médico intentó ponerte un tratamiento para tus dolencias, pero tú lo rechazaste de manera radical. Hoy, has aceptado el tratamiento y tardará en hacer efecto. Nosotros hacemos caso al equipo médico y lo que nos ha dicho es que puedes seguir en la playa y que ellos te van a seguir observando para ver cómo vas evolucionando. No hay razones que aconsejen tu evacuación y deberías continuar con el tratamiento, las recomendaciones del equipo médico y con tu concurso". "Si tú quieres seguir abandonando, estás en tu derecho, pero eso significaría que deberás hacer frente a todas las consecuencias de tu abandono", le ha explicado el presentador. Y ella se ha mostrado muy agradecida al equipo médico por su atención, pese a su rechazo con el tratamiento, pero ha explicado que "le tiene mucho pánico a las agujas" y tras pasar muy mala noche terminó decidiendo que sí se trataba: "Me dicen que en tres o cuatro días mi codo estará mejor, pero no puedo pasar ni un día más en esa esterilla con estos dolores terribles. Se que tengo que hacer frente a muchas cosas si rechazo, pero voy a hacer frente y me voy a ir a España". Ana María Aldón ha querido mandarle todo el ánimo a su hija: "Te quería pedir perdón por todas las veces que no confié en ti, me has dejado a altura del betún. Lo estás demostrando y de qué manera, estás creciendo por encima de mí, estamos muy orgullosos de ti. Sigue porque tú puedes y lo estás demostrando. Queremos verte esa alegría, cuenta hasta diez y sigue adelante, por ti y por tu hija, como yo lo hice por ti también".