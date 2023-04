Maialen, artísticamente conocida como Chica Sobresalto en la industria musical, participó en Operación Triunfo en la edición de 2020. Ahora, tres años después, la exconcursante vasca ha querido sacar a la luz algunos detalles del talent musical, que se emitía por aquel entonces en TVE, que no han pasado desapercibidos para sus seguidores.

Haciendo referencia a los comentarios de Patricia Conde sobre MasterChef, la tiktoker @judithtiral, en una entrevista en su canal con Maialen Gurbindo, le preguntó si prácticas como poner al límite a los concursantes también se producen en OT, la entrevistada confirmó: "Hay cosas".

La cara oculta del concurso

Poniendo ejemplos, destacó: "Ponen a cantar a una persona con otra porque saben que se llevan mejor, peor o porque hay salseo. Aunque digan que no, sí lo hacen. Llevarte un poco al límite, también", desveló la artista, aunque dejó claro que nada que ver con lo que hace unos meses comentó Patricia Conde del talent de cocina.

Respecto a si había favoritismo en el concurso, Maialen reconoció que sí, aunque matizando. "Claro que había, pero es normal. Es un programa de la tele, lo tiene que ver la gente. Simplemente con las ropas y los peinados se notaba que lo suyo estaba mucho más preparado".

Además, la artista señaló respecto a Nía, la ganadora de su edición, y nombrada por la entrevistadora como ejemplo de favoritismo, lo siguiente: "También porque daba 'chirivueltas'. Yo salía con el micro y hacía de Julieta Venegas, que me encanta, pero no no me movía de mi sitio".