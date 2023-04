Ana Obregón comienza una nueva etapa vital. La presentadora fue madre/abuela vez a los 68 años, según adelantaba Hola. Una niña que ha nacido sana y por gestación subrogada en Estados Unidos, concretamente en un hospital de Miami, donde aún se encuentra Ana ya con la nueva integrante de su familia.

De esta manera, la alegría vuelve a casa de la actriz e investigadora de 'Mask Singer', después de unos años muy duros en los que tuvo que afrontar tras la enfermedad y posterior pérdida de su hijo Aless, víctima de un cáncer. También fallecieron sus dos padres, como consecuencia de su avanzada edad.

Tal es la alegría de la actriz que lo ha querido compartir en sus redes sociales con unas reveladoras palabras. "¡Nos pillaron¡ Llegó la luz a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. HE VUELTO A VIVIR".

La madre gestante

Ana Obregón acaba de confirmar la noticia de muchos ya daban por hecho en los últimos días: la recién nacida no es su hija, si no su nieta y el embarazo se habría producido con semen de su hijo fallecido, Aless Lequio.

Por lo tanto, Ana Obregón no se ha convertido en madre por gestación subrogada, si no en abuela de la pequeña Ana Sandra. "Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo", explica en la entrevista de la revista '¡Hola!'.

En su portada, la revista 'Lecturas' nos ha sorprendido con una fotografía de la que sería la madre gestante del bebé y en la que podemos conocer más datos de su vida privada.

No sería la primera vez que la madre gestante de la nieta de Ana Obregón se convierte en vientre de alquiler

Esta madre gestante viviría en un humilde apartamento en Hollywood, Florida, a tan solo 20 minutos del centro pediátrico 'Joe Di Maggio Children Hospital'. Se trata de una mujer de origen cubano afincada en Florida.

De Y.E.V.P.m, las siglas de esta mujer, también sabemos que actualmente tiene pareja y dos hijos biológicos. En la portada de la revista podemos ver una foto suya. En la imagen, aparece sonriente y con una bata estampada con corazones. La revista 'Lecturas', además, ha podido acceder al documento oficial que solicitó Ana Obregón para ser reconocida como madre legal de Ana Sandra.