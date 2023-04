La hija de Ana María Aldón, Gema, está muy cercana a la muerte. Además, la influencer está de moda debido a sus últimas apariciones en televisión para hablar de los rumores que envuelven a su familia, y sobre todo, de la nefasta relación que tiene con su hermanastra, Gloria Camila

“Gema Aldón es una quinqui y una chunga, una mala persona. Negativa y provocadora. Ha sido lo peor de este concurso”. Con estas palabras se refirió Sergio Garrido a la hija de Ana María Aldón, que vive un tenso encontronazo con la Aldón en el plató de ‘Fiesta’.

Según el paparazzi, Gema Alón le reveló en la isla que tuvo una mala infancia y Ana María Aldón no va a olvidar estas duras palabras por parte de su compañero. Dice que mantendrán contacto por trabajar en el mismo programa, pero considera que su amistad está rota. Si lo haces en privado tiene un matiz, pero si lo haces de manera pública de manera tan brutal… es lógico que me siente mal”, añade Ana María. Su reencuentro en plató ha sido frío. Sergio intenta matizar las palabras que ha pronunciado a lo largo de estos días (también en la revista Lecturas), pero Aldón le planta cara.

En su encuentro, el exparticipante de 'Supervivientes' cuenta algunas de las cosas que ha vivido junto a la hija de Ana Mará en Honduras para intentar explicar por qué piensa que Gema es "una quinqui". Aldón le rebate y el ambiente se caldea por momentos. "Tu hija es muy complicada. Vete con ella dos semanas al pisito de 'Solos' y a ver cómo salís", llega a decir Garrido en un momento dado. Sergio Garrido termina pidiendo disculpas a Ana María "pero tu hija no se lo merece, ni se merece la madre que tiene, que vale millones. Me duele. Te pido disculpas a ti, eres maravillosa, la mejor persona que he conocido a ti, pero me da pena por tu hija, que no valora nada, y me jode mucho". Pero Ana María no da un paso atrás: "Has vendido a mi hija".

Gema Aldón, muy cercana a la muerte

La hija de Ana María presume de no necesitar los programas de televisión para sobrevivir. Y es cierto. Lo que poca gente sabe es que la joven andaluza es preparadora de cadáveres en un tanatorio de Madrid. Un trabajo que según ella "me apasiona", y el cual está encantada de llevar a cabo: "me siento como si estuviera acompañando a esas personas en un viaje. Muchas veces vienen destrozadas por las causas de la muerte y nosotros las ponemos guapas", asegura.

Y es en ese mismo trabajo donde la hija de Ana María se enamoró. Así lo contó ayer en Supervivientes. “Yo me quedé mirándolo y diciendo y diciendo: ‘ay, ¿quién es ese hombre?’. Pero yo estaba disimulando, pero muerta de amor. Fue un flechazo, empezamos a hablar, una cosa llevó a la otra y acabó diciéndome que si me robaba un besito. Yo temblaba, y le preguntaba si estaba seguro de lo que estaba diciendo y, al final, se lo di”, comentó. “Los muertos nos bendijeron, la sangre latina es muy caliente", indicó.