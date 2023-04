Con los ojos vendados y con los nervios a flor de piel, Asraf se ha quedado de una pieza al ver que la persona que le estaba esperando en una jaula flotando en el agua era Isa Pantoja, a la que había trasmitido en miles de ocasiones las ganas que tenía de verla y lo que la echaba de menos. Para poder llegar a ella, ha tenido que contestar unas preguntas de cuánto se conocen tras tantos años juntos.

El superviviente no da crédito al ver a su novia

Tras responder correctamente todas las preguntas que anteriormente había contestado ella, el 'superviviente' ha podido ir aproximando la jaula a la arena, hasta que finalmente ha llegado el momento más esperado: el beso de la pareja y el posterior y efusivo abrazo, entre mucha emoción: "No me lo puedo creer, estás muy guapo. No me puedo creer que esté contigo". "Te he echado mucho de menos", le ha dicho él cuando ya ha podido cogerla en brazos.

La advertencia de Isa Pantoja

Isa Pantoja ha querido trasmitirle todo su ánimo y dejarle muy claro, sin poder evitar el llanto mientras se lo decía, de lo orgullosa que está de cómo se está comportando y de su concurso: "Esta es la persona que yo quiero que conozca la gente, sensible, paciente, humilde". Ella le ha pedido que no sufra por ella, que no se le olvide que esto es un concurso: "Mira por ti y no te quites mérito, defiende tú verdad y lo tuyo, confía en que todo se ve".

Ella le ha dejado claro que aunque está bien, sufre cuando él está mal: "Cuando lo pasas mal yo también lo vivo, pero si lloras mucho pues lloras mucho, cada uno tenemos nuestras cosas, tienes que ser tú".

El momento de la despedida

Antes de despedirse, Isa le ha pedido que esto le sirva como un chute de energía, que piense en lo positivo, que haga lo que sienta y se han mostrado muy tristes en el momento de volver a tener que separase. "Te amo mucho", le ha querido dejar claro Asraf entre lágrimas e Isa Pantoja ha querido volver a recalcarle lo orgullosa que está de él: "Tienes que tener fuerza y alegría, todo está bien fuera. Te quiero muchísimo y te estoy esperando".

Asraf ha querido llevar en brazos a su novia hasta la barca y tras darse los últimos besos, Isa se ha ido alejando de la orilla mientras le ha seguido diciendo cosas bonitas desde la distancia y él se ha quedado visiblemente triste de tener que despedirse desde la arena.

Isa Pantoja conoce a Adara

Pero antes de todo esto, Isa Pantoja ha podido conocer en la playa a Adara Molinero, apoyo imprescindible de Asraf en lo que va de concurso. Ambas se han mostrado muy contentas de conocerse e Isa ha querido darle un mensaje de agradecimiento por todo el apoyo que le ha dado a su novio.