Grave acusación contra Marta López Álamo. Pese a que la modelo e "influencer", sabedora de que vive de su buena reputación en redes suele evitar meterse en charcos, hoy no lo ha conseguido. Y no solo eso. Ha hecho que muchos de sus seguidores le ataquen a través de las redes sociales: "No pareces tener muchas luces".

Marta López Álamo es una modelo nacida en 1997 en Granada. Aunque ya tenía una sólida comunidad de seguidores en redes sociales, saltó a la fama en 2019, cuando se conoció que tenía una relación sentimental con Kiko Matamoros.

Pese a que muchos pensaron que se trataría de un amor pasajero y que por la diferencia de edad la pareja no durarían mucho, ambos se muestran continuamente muy enamorados. De hecho, hace unos meses Kiko Matamoros le pidió matrimonio.

Aunque no suele ser habitual en ella, hoy se ha metido en un charco. Todo comenzó cuando Marta López Álamo, que padeció trastornos alimenticios en su juventud, publicó un vídeo en el que hablaba de en internet existen vídeos con técnicas para vomitar después de comer. Pese a que la "influencer" no incitaba, ni mucho menos, a hacerlo, le llovieron las críticas.

"Hablas de por qué hay tutoriales en YouTube para aprender a vomitar y no te planteas que hacer un vídeo contando lo que hacías da ideas a chicas que están en esa situación", comenzó afeándole una seguidora, cuya crítica no acabó aquí: "Estás haciendo exactamente lo mismo, en vez de ayudar, dar tips y hacer un tutorial. Habiendo pasado por eso, me parece de no tener muchas luces. Dale una vuelta".

La respuesta de Marta López Álamo no se hizo esperar. "Pocas luces creo que es pensar que alguien que ya tiene un trastorno, al ver un vídeo de rituales absurdos que no sirven para nada, le agraven nada", escribió en su cuenta oficial de Instagram, donde sus explicaciones continuaron: "No servían para absolutamente nada, me sirvieron para agotarme mentalmente", concluyó.