La cancelación del programa de Toñi Moreno en TVE ha sido todo un mazazo que la presentadora ha intentado olvidar durante los días pasados en la Feria de Abril de Sevilla. Tras estos días de fiesta, la conductora finalmente se ha pronunciado sobre lo ocurrido en la cadena pública. "Hay más proyectos", ha asegurado a través de sus redes sociales.

Toñi Moreno tiene una extensa andadura en los medios de comunicación, empezando con solo doce años en Radio Sanlúcar. Dos años después, a los 14 años, deja la radio y continúa en Telesanlúcar, la televisión local de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), la ciudad natal de sus padres, donde debutó frente a las cámaras.

En 1991 se incorporó a Canal Sur donde fue primero presentadora de El cine que viene a los 18 años de edad y siete años después, –tras tomarse un año sabático y cerrar una segunda etapa de cinco años en Telesanlúcar– es reportera del programa Andalucía directo. En 2000 dejó Andalucía directo y pasó a ser copresentadora de Bravo por la tarde hasta 2003. Después de la llegada de Juan y Medio a las tardes de Canal Sur, pasó a ser copresentadora y coordinadora de actualidad de Punto y Medio durante una temporada (2003-2004).

En 2004 abandonó Canal Sur tras seis años en la cadena, para trabajar en el programa Cada día de Antena 3, presentado por María Teresa Campos, en calidad de reportera. En 2005 abandonó Antena 3 y trabajó en Cuatro en el programa Un equipo. Al año siguiente, regresa a Antena 3 para hacerse cargo del reality Libertad vigilada y dos años después, en 2008, es colaboradora durante una temporada del programa Tal cual lo contamos en la misma cadena.

En 2009 regresó a Canal Sur tras cinco años fuera de la cadena, con el programa 75 minutos hasta 2011 y desde 2011 a 2013 con el programa matinal Tiene arreglo.

Tras el éxito de Tiene arreglo en Canal Sur, TVE ficha al equipo del programa para hacer la adaptación nacional del programa de Canal Sur, Entre todos, el cual presenta desde el 26 de agosto de 2013 hasta el 27 de junio de 2014 en La 1 de Televisión Española. Tras la cancelación de Entre todos por no cumplir las expectativas de TVE, la cadena le encomendó la presentación del magacín T con T dirigido por Antonio Robles, en la misma franja que Tiene arreglo, desde el 15 de septiembre de 2014. Sin embargo, el programa no obtuvo los resultados esperados y fue retirado de la parrilla el 28 de noviembre de 2014.

Meses después, fue colaboradora del programa Amigas y conocidas presentado por Inés Ballester en La 1 de TVE y regresó a Canal Sur dos años después de su marcha, con el programa ¿Bailamos? y en la temporada siguiente (2015-2016) con Los descendientes, el cual obtiene el éxito de crítica y público.

Entre enero de 2017 y 2019, conduce Gente maravillosa en Canal Sur, un programa donde se intenta empoderar a personas que hacen gala de valores positivos en situaciones cotidianas. Paralelamente, en abril de 2017 regresó a Antena 3 para presentar El árbol de tu vida. Con dicho programa todavía en antena, se anunció su fichaje por Telecinco para conducir Viva la vida, un magacín para las tardes del fin de semana.

Tras año y medio presentando Viva la vida, el 20 de octubre de 2018, Mediaset decidió hacer un intercambio de presentadoras con Emma García, pasando a presentar Viva la vida en Telecinco y Toñi Moreno Mujeres y hombres y viceversa en Cuatro desde el 5 de noviembre del mismo año.

Entre marzo de 2019 y 2021 presentó Un año de tu vida en Canal Sur y entre abril y julio de 2019 y marzo y junio de 2020 colaboró en Supervivientes: Tierra de nadie emitido en Telecinco y Cuatro. En junio de 2019, tras siete meses presentando Mujeres y hombres y viceversa, la audiencia del programa remonta y deja de cosechar los ínfimos datos que cosechaba antes del cambio de presentadoras.

Entre septiembre y noviembre de 2019 condujo en Telemadrid el programa nostálgico Aquellos maravillosos años.

Entre junio y julio de 2020 fue colaboradora del reality La casa fuerte en Telecinco. En julio de 2020 se comunicó que Mujeres y hombres y viceversa cambiaba de presentador y que sería Jesús Vázquez el encargado de sustituirla y regresó a Viva la vida para hacerse cargo del programa durante el periodo estival de 2020 y 2021. Meses más tarde, en Nochebuena de 2020, es participante del especial de La última cena con María del Monte en Telecinco.

En verano de 2021 se hizo cargo de El verano de tu vida en Canal Sur y en el último trimestre de 2021 es colaboradora de Secret Story: Cuenta atrás en Telecinco y Cuatro. Desde septiembre de 2021 también es colaboradora de Cuatro al día en Cuatro. Un mes más tarde, HBO Max, estrenó Dolores: la verdad sobre el Caso Wanninkhof, serie de la cual Toñi Moreno es productora ejecutiva. El 24 de diciembre de 2021 presentó Su casa es la suya en Telecinco, especial navideño de Mi casa es la tuya, esta vez con Bertín Osborne en el rol de entrevistado.

Entre enero y abril de 2022 presentó el debate dominical de Secret Story en Telecinco, Secret Story: La casa de los secretos. Poco tiempo más tarde, volvió a presentar Gente maravillosa, esta vez para Telemadrid, aunque también se emitió en Canal Sur y al mismo tiempo es presentadora de Déjate querer en Telecinco. En verano de ese mismo año, participó en Los miedos de... en Cuatro.

En enero de 2023 se confirma su vuelta a RTVE para presentar el programa Plan de tarde, abandonando Mediaset tras 6 años ligada al grupo. Sin embargo, dados los bajos índices de audiencia, el programa fue cancelado.

Sevilla

La presentadora ha pasado unos días en Sevilla durante la celebración de la Feria de Abril y no se había pronunciado sobre la cancelación de su programa hasta ahora. Y ha sido respondiendo a una pregunta de sus seguidores en Instagram, donde querían conocer cómo se encontraba "después del mazazo" del programa en TVE. Al respecto, la presentadora aseguró que "hace mucho tiempo que siento que cada aventura es una oportunidad de aprender, de lo que no te sale como tú querías tienes que extraer el aprendizaje y la autocrítica, qué has hecho mal tú".

Eso sí, aseguró que del programa en TVE "me quedo con el equipo que es pura maravilla, y claro que hay más proyectos, siempre".