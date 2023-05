Prime Video ha confirmado este martes que su catálogo acogerá la duodécima edición de programa "Operación Triunfo", que podrá verse en exclusiva en España y en más de 30 países y territorios de Latinoamérica "a finales de este año".

De esta forma, el concurso de talentos vocales que arrancó su andadura en 2001 en RTVE se convertirá en el primer contenido semanal en directo en estrenarse en esta plataforma en España.

Según se ha confirmado en un acto celebrado en Madrid, esta nueva edición volverá de la mano de la productora Gestmusic que lanzó el formato y seguirá incluyendo galas semanales en directo, así como una emisión 24 horas a través de YouTube y Prime Video.

La última edición del programa que se emitió en TVE fue en 2020, en la misma cadena que le vio nacer en el 22 de octubre de 2001 y por donde llegaron a pasar seis generaciones diferentes de artistas, entre ellos David Bisbal, Chenoa, David Bustamante, Manuel Carrasco o Vega.

"OT 4" fue la primera edición del programa en Telecinco, de donde surgieron otras estrellas como Pablo López, Edurne o Soraya y, tras volver a resentirse con el paso de los años en términos de audiencia, resurgió en 2017 de vuelta en RTVE con Amaia Romero como ganadora y Aitana como segunda clasificada.

"Prime Video cuenta con una amplia experiencia en la emisión de programas en directo que ya disfrutan millones de suscriptores y estamos seguros de que vamos a crear un programa que nuestros clientes no querrán perderse", ha afirmado James Farrell, su vicepresidente de contenidos originales locales, en declaraciones recogidas posteriormente en nota de prensa.

Posible presentadora

Ahora la gran pregunta que ronda a muchos fans de OT es quién presentara el programa y qué personas formarán parte del jurado. Uno de los nombres que suena con más fuerza en todas las quinielas es el de Chenoa, uno de los nombres propios de la marca OT y una de las grandes estrella de la primera edición en TVE. Chenoa ahora compagina su carrera musical con su faceta de presentadora en espacios de éxito como Tu cara me suena.

Chenoa suena como uno de los principales nombres para presentar esta nueva aventura de OT. “Sinceramente, con ese proyecto cerraría mi círculo. Estuve en la primera edición y para mí es algo superespecial. Sigo escuchando lo que versioné y me siguen entrando los mismos nervios, me sudan las manos como si estuviera allí. Son experiencias que quedan para toda la vida”, comentó la artista en Tómatelo menos en serio, el programa que ella misma presenta en Europa FM. Amo OT, por supuesto que lo quiero. Igual que amo Eurovisión. Me encantaría, no voy a decir que no. Me pasaría el programa llorando porque soy muy empática. Parezco muy dura, pero no es verdad”, dijo.