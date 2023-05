Albert Espinosa y Jesulín de Ubrique han acudido esta noche a 'El Hormiguero' para promocionar el programa 'El camino a casa', que han grabado y en el que han compartido momentos que quedarán para siempre grabados en ambos. Un programa que tiene una magia porque los personajes se reencuentran con su pasado y reflexionan sobre el paso de los años.

Jesulín le aseguraba a Pablo que ver el programa en su casa "ha sido un pañuelo de lágrimas, son de estos programas que tú dices 'hostia, es que es volver'" porque "me ha hecho una ilusión fantástica, me he emocionado muchísimo, me ha traído recuerdos imborrables, fui muy feliz ahí también y sobre todo, estar en sitios donde había nacido y vivido".

El torero reflexionaba en directo de la habilidad de Albert para que se sintiese completamente cómodo y pudiese abrirse en canal sin pensar que estaba en televisión ya que "soy una persona dura de soltar las lágrimas, pero ha quedado genial, me has hecho un regalo de cojones".

Un programa que ha conseguido que Jesulín regresase al colegio donde estudió, una etapa en la que considera que "he disfrutado" a pesar de no ser "un alumno estrella". Como todos sabemos, el torero tuvo que dejar de asistir a las clases porque comenzó su carrera en los plazas de toros. "Cuando terminaba la feria de Ubrique me encantaba ir a por los libros para forrarlos" aseguraba el invitado, dejando a entrever que comenzaba el curso con ilusión aunque no lo terminaba.

Pablo ha dado paso a un vídeo en el que hemos podido ver un fragmento en el que Jesulín entra en la casa donde creció de pequeño y, muy emocionada, reflexionaba que hace que no acudía 38 años... una experiencia que le ha hecho recordar a sus padres y tres hermanos, donde "fuimos muy felices".

"He sido un niño feliz" ha declarado el torero sobre su infancia, a pesar de que "mi etapa infantil no ha sido normal porque me estaba jugando la vida". Jesulín ha asegurado que durante esos años tiraba "de mi familia y de todos los míos" ya que consiguió un éxito inconmensurable en las plazas de toros.

"Le dije a mi padre 'si tú no vendes el campo, yo me hago torero'" confesaba Jesulín cuando hablaba de la deuda que adquirió su padre en el año 87 cuando después de programar una feria, el resultado no fue el que esperaba. El torero demostró su valía en el ruedo y pago esa deuda "con creces con mi primer dinero" para no quedarse sin 'el campo'.

Albert ha destacado lo bonito que es ver a Jesulín emocionado y en concreto "el grosor de sus lágrimas", reflejando que tiene un niño dentro que ha conseguido sacar en la grabación de este programa y además ha asegurado que "él perdona y olvida por un bien mayor". Unas palabras que ha refrendado el torero porque, desvelando que su madre muchas veces le dice "tienes un niño chico dentro".

Lo que más ha llamado la atención de la entrevista ha sido la confesión que ha hecho Jesulín, mientras jugaba a un juego con las famosas hormigas, sobre cómo duerme. Y es que, tal y como ha contado, descansa completamente desnudo y con una almohada entre sus piernas... un relato que ha escandalizado al público y al presentador, pero que se debe a que el torero necesita sentirse libre en la cama. El torero también ha confesado cual es una de sus manías. Cuando ve a un zorro, el marido de María José Campanario debe "tocarse" sus partes íntimas.

Trancas y Barrancas sacan las mejores cosas que no sabías de Jesulín y @albertespinosapuig #ElCaminoACasaEH pic.twitter.com/aaF39PWzlt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 3 de mayo de 2023

Además, el hijo de Carmen Bazán ha desvelado que tiene pendiente tatuarse la cabeza de un tigre en la espalda ya que "el año que yo tuve el accidente de tráfico tenía previsto hacerme un tatuaje en la espalda, quería tatuarme la cabeza de un tigre y me lo voy a hacer".

Una entrevista de lo más esperada que se produce en una semana en la que hemos conocido que será participante de 'MasterChef Celebrity' y que además, ha sido entrevistado por Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. Sin embargo, el torero -como de costumbre- ha evitado hablar de temas polémicos, como el de su familia o sus hijos y simplemente se ha limitado a detallar cómo has sido la grabación de este programa.