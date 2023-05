Deslumbrante, Tamara Gorro ha acaparado todas las miradas en el 15º aniversario de Vanitatis con un impresionante total look black con corsé de brillos y escote plunging y unos pantalones fluidos satinados. Una fiesta en la que, con la naturalidad que la caracteriza, ha asegurado que está completamente cerrada al amor y ha desvelado cómo se tomaría que su exmarido Ezequiel Garay -del que se separó definitivamente hace seis meses- rehiciese en un futuro su vida sentimental.

"Estoy bien. Trabajando y con un proyecto profesional bastante interesante por delante, que personal ya tengo bastante. Y trabajando, contenta con lo que tengo, no me puedo quejar, y caminando, poco a poco, feliz, pero no tengo tiempo para amoríos. Tengo ya muchos, a mi niña, a mi niño... Para nada, no quiero, y que no llegue el amor porque no va a llegar" ha afirmado entre risas, reconociendo que aunque "nunca se puede decir nunca" ni quiere ni le apetece enamorarse de nuevo.

"No tengo intención" insiste, revelando que en este momento de su vida está centrada "en el trabajo, los niños, mis abuelos, mi madre y por supuesto en mí, en mi recuperación total". "Me he puesto de límite este año, pero eso nunca se sabe. Pero volvemos a avanzar, y lo estoy consiguiendo. Estoy avanzando, estoy avanzando" confiesa.

Si fuese Garay el que encontrase a una persona especial con la que rehacer su vida amorosa, Tamara lo tiene claro: "Todo lo que le pase a Ezequiel, todo lo que le haga feliz y todo lo que le haga bien a mí me va a hacer bien. Todo, todo". "Eso se consigue amando mucho. Yo a Ezequiel le amo y él a mí me ama, y eso va a ser así creo que siempre, entonces todo lo que a él le hace feliz, a mí me hace feliz, es así" añade, admitiendo que aunque se alegraría por su bien, "internamente lo gestionaré como lo tenga que gestionar porque evidentemente hay cosas que te pueden chocar".

En una noche en la que se ha reconocido a la 'Mujer y al Hombre del año', la influencer desvela que ella le daría el premio a Ana Obregón. "Yo soy muy de Ana Obregón. La veremos en la Feria del Libro el 11 de junio y tengo muchas ganas de que venga. Creo que va a hablar y a tapar muchas bocas. Ya las ha tapado con el libro y tengo muchísimas ganas de escucharla, muchas, creo que es necesario también" asegura, defendiendo incondicionalmente a la bióloga.