Tamara Gorro es una segoviana nacida en 1987 que se dedica a la moda, las redes sociales y la televisión. Se hizo conocida en 2009 por participar en el programa “Mujeres y Hombres y Viceversa”. Desde entonces ha colaborado en otros espacios como “Sálvame Deluxe”, “Supervivientes”, “Sábado Deluxe” o “Mask Singer”.

En los últimos dos años ha confesado sufrir depresión. Esto le llevó a separarse temporalmente de su esposo, el exfutbolista Ezequiel Garay, padre de sus dos hijos. Sin embargo, meses después se reconciliaron. Finalmente, en diciembre anunciaron su separación definitiva.

Desde entonces, poco o nada se ha sabido de la situación sentimental de ambos. Por un lado, el exfutbolista ha compartido en sus redes sociales que se ha embarcado en un nuevo proyecto inmobiliario del que ha hecho partícipes a sus hijos y del que Tamara Gorro ha afirmado sentirse muy orgullosa.

Mientras, ella sigue adelante con sus proyectos personales y colaborando en programas de televisión. Y ha sido con unos compañeros de tele donde, precisamente, ha hablado sobre su situación sentimental. "Mis compañeros del programa la que me liaron ayer", comenzó diciendo, mientras se grababa paseando en plena calle, antes de ahondar en el asunto. "Me preguntaron: '¿Tienes novio?'. A lo que yo respondí: 'No, a lo mejor tengo novia' y se han hecho eco", explicó.

Eso sí, Tamara Gorro no quiso dejar pasar la oportunidad de explicar la situación a sus seguidores, a los que denomina "familia virtual": "No tengo novio, no tengo novia, no tengo nada. Tengo trabajo, salud y tengo hijos".