Iker Casillas es, sin duda alguna, uno de los deportistas españoles más conocidos. Ligado principalmente al Real Madrid, últimamente está haciendo sus pinitos en la King's League, el proyecto encabezado por Gerard Piqué que cuenta con "streamers" como Ibai Llanos. Además, es muy activo en sus redes sociales, sobre todo en Twitter. Y fue con uno de sus últimos tuits con el que el deportista hizo que ardieran las redes, recibiendo comentarios como "no seas cuñao".

Iker Casillas, nacido el 20 de mayo de 1981 en Móstoles, España, es ampliamente considerado uno de los porteros más exitosos y talentosos de la historia del fútbol. Su carrera se caracterizó por su habilidad sobresaliente, su liderazgo en el campo y su ética de trabajo incansable. Casillas comenzó su carrera futbolística en las categorías inferiores del Real Madrid, donde rápidamente se destacó por su agilidad, reflejos y capacidad para realizar paradas espectaculares. Hizo su debut en el primer equipo en 1999, a la edad de 18 años, convirtiéndose en el portero más joven en debutar en la Primera División española.

Durante su tiempo en el Real Madrid, Casillas ganó numerosos títulos, incluyendo cinco títulos de La Liga y tres Champions League. Fue un elemento clave en el éxito del equipo, con su destacada actuación en la final de la Champions League de 2002, donde ayudó al Real Madrid a ganar su noveno título europeo.

Además de su éxito a nivel de clubes, Casillas también fue una figura destacada en la selección española. Representó a su país en numerosos torneos, incluyendo la Eurocopa y la Copa del Mundo. Su momento más destacado llegó en la Eurocopa 2008, donde España se consagró campeona y Casillas fue nombrado el Jugador del Torneo y el Mejor Portero. Casillas se destacaba por su liderazgo en el campo y su habilidad para organizar a su defensa. Era conocido por sus reflejos rápidos y su capacidad para realizar paradas milagrosas. Además, su mentalidad tranquila y su carisma lo convirtieron en un líder natural tanto en el campo como en el vestuario.

Mundo deportivo

Y aunque sus tuits suelen estar más relacionados con el mundo deportivo, Casillas, haciéndose eco de los últimos casos que habían salido sobre la compra de votos de cara a las elecciones de este domingo, lanzó una encuesta bajo el epígrafe: "Y mientras tanto, aquí en España, nos fiamos del voto por correo?" con dos opciones: "Sí, por supuesto", y "No, tengo dudas". Lo que seguro no esperaba el deportista tener tantas respuestas negativas donde "no seas cuñao" era lo menos fuerte que le llamaron, tildándole de "irresponsable".

Y mientras tanto, aquí en España, nos fiamos del voto por correo? — Iker Casillas (@IkerCasillas) 25 de mayo de 2023

Así, entre los comentarios recibidos, por poner algunos ejemplos, un tuitero criticaba su "ignorancia e irresponsabilidad", mientras que otro le sugería borrar el tuit y que alegase más tarde que le habían hackeado la cuenta, como ya había hecho en otra ocasión.

Parece mentira que una figura pública maneje sus redes sociales con tal derroche de ignorancia y de irresponsabilidad. — Regino Mateo 💢🇺🇦🇪🇺🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@ReginoMateo) 25 de mayo de 2023

Sin acritud, sin entrar en el ridículo que puedas hacer con otras cosas que son asunto tuyo, y agradeciéndote los servicios prestados al RM y a la Selección, te pido que borres tremenda irresponsabilidad y vuelvas a decir que te han hackeado la cuenta. — Héctor Uroz (@HectorUroz) 25 de mayo de 2023

Pero también tuvo otros comentarios que agradecían su tuit aludiendo a la situación de Melilla o a las últimas detenciones.

Empezaron las detenciones. ¿Cuántas veces lo han conseguido sin ser pillados? pic.twitter.com/vo3QZDm81a — 𝗥𝗮𝗻𝗮𝗺𝘀𝗲𝘀 𝗫𝗜𝗜🇪🇸🔺 (@RanamsesXII) 25 de mayo de 2023