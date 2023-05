Supervivientes siempre genera debate, para bien o para mal. El interés que suscita uno de los grandes reallities de Telecinco es tal que produce diferentes corrientes de opinión. Y más en una edición como la de Supervivientes 2023, plena de polémica y movimientos, incluida una expulsión.

Tras varios días apartado de sus compañeros y bajo supervisión médica por molestias intestinales, Manuel Cortés recibía este domingo la peor de las noticias. Debía abandonar 'Supervivientes' para regresar a España y comenzar un tratamiento para recuperarse de la obstrucción intestinal que le ha dejado sin fuerzas y ha acabado con su sueño de ganar el reality.

Este martes el hijo de Raquel Bollo ha regresado a España y las cámaras de Europa Press han sido testigos en exclusiva de su desolación al pisar el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas. Delgadísimo, muy serio y sin poder disimular su tristeza, el artista ha necesitado la atención de uno de los miembros del equipo de 'Supervivientes', que ha hablado durante largo rato con él dándole consejos para afrontar su dura vuelta a la realidad antes de salir de la terminal.

Minutos después, y tras entrar en calor con una bebida caliente de una conocida marca de restauración, Manuel se enfrentaba a las cámaras y lo hacía sin fuerzas, cabizbajo y a punto de romperse en varios momentos. Arropado por la misma mujer que intentó animarle nada más aterrizar en nuestro país, el hijo de Chiquetete ha ignorado las preguntas con unos grandes auriculares que ocultó bajo la capucha de su chándal.

Así, ha guardado silencio cuando le hemos preguntado cómo se encuentra, y también cuando le hemos dado la enhorabuena por el gran concurso que ha hecho a pesar de su abandono; tampoco se ha pronunciado sobre la gran defensora que ha tenido en su madre, Raquel Bollo -que se ha dejado la piel en los platós por él y por su hermana Alma- ni sobre las declaraciones que su ex, Aguasantas, ha hecho en diferentes programas.

Desolado, Manuel tampoco ha revelado si espera tener algo con Katerina ahora que ha terminado el concurso para él, ni ha aclarado si espera limar asperezas con Isa Pantoja y Asraf tras protagonizar numerosos enfrentamientos con el 'cuñado' de Kiko Rivera en la isla.

El no abandono de Jonan

Jonan Wiergo está siendo uno de los protagonistas en la isla en los últimos días. Ha querido poner fin a su aventura en 'Supervivientes 2023'. El influencer, que cumplió un sueño al convertirse en concursante del reality show de supervivencia, se ha mostrado firme en su decisión de abandonar la isla.

"No sé cuántas veces repetirlo ya. Jonan Wiergo no está en el concurso", afirmó en un vídeo compartido por Mediaset en el que se dirige a la organización del programa: "Te lo digo, inspectora, quiero una barca".

Una decisión que dejó entre lágrimas a Adara y Alma, de quienes se ha despedido con un emotivo abrazo: "Lo siento bebés, pero no puedo más. Me quiero ir a ser feliz". Sin embargo, en un giro de acontecimientos que se produce no pocas veces, Jonan ha decidido quedarse, y achaca su cambio de opinión a las lágrimas de Adara y Alma al enterarse de que había decidido irse.