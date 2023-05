Supervivientes siempre genera debate, para bien o para mal. El interés que suscita uno de los grandes reallities de Telecinco es tal que produce diferentes corrientes de opinión. Y más en una edición como la de Supervivientes 2023, plena de polémica y movimientos, incluida una expulsión.

Otro de los clásicos en el programa son las acusaciones de tongo y trampas. Siempre hay quienes acusan al programa de Telecinco de favorecer algún concursante. Y también ocurre con frecuencia que la audiencia detecta trampas. Esta vez han sido cazados dos concursantes, y las pruebas parecen, en principio, irrefutables.

El no abandono de Jonan

Jonan Wiergo está siendo uno de los protagonistas en la isla en los últimos días. Ha querido poner fin a su aventura en 'Supervivientes 2023'. El influencer, que cumplió un sueño al convertirse en concursante del reality show de supervivencia, se ha mostrado firme en su decisión de abandonar la isla.

"No sé cuántas veces repetirlo ya. Jonan Wiergo no está en el concurso", afirmó en un vídeo compartido por Mediaset en el que se dirige a la organización del programa: "Te lo digo, inspectora, quiero una barca".

Una decisión que dejó entre lágrimas a Adara y Alma, de quienes se ha despedido con un emotivo abrazo: "Lo siento bebés, pero no puedo más. Me quiero ir a ser feliz". Sin embargo, en un giro de acontecimientos que se produce no pocas veces, Jonan ha decidido quedarse, y achaca su cambio de opinión a las lágrimas de Adara y Alma al enterarse de que había decidido irse.

La supuesta trampa entre Jonan y Asraf

Y Jonan precisamente, tras decidir quedarse en la isla de Supervivientes, ha sido protagonista del momento destapado por un telespectador. Se trata de una prueba en la que les realizan preguntas y la presentadora, Laura Madrueño, le pide el nombre de un cuadro de El Bosco.

Al parecer, y según se desprende claramente del vídeo compartido por el telespectador, antes de que responda correctamente diciendo "El Jardín de las Delicias", Jonan Wiergo escuchó la respuesta de un compañero, que se la chivó.

El sonido del chivatazo se cuela por el micrófono y se escucha cómo alguien dice "El Jardín de las Delicias" antes de que Jonan conteste. La voz parece fácilmente reconocible: sería Asraf.

De esta forma, la audiencia ha querido destapar una trampa en uno de los juegos de Supervivientes, y seguramente pida algún tipo de castigo o sanción a los protagonistas.