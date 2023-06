Compañeros en 'Sálvame' desde hace 14 años y amigos a pesar de los desencuentros y enfrentamientos que han tenido en directo en numerosas ocasiones, a muchos les ha sorprendido que Belén Esteban anunciase hace unos días que ha declinado la invitación y no asistirá este viernes por la tarde a la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo en Madrid.

La colaboradora no daba ningún tipo de explicación sobre su llamativa ausencia en el gran día de su compañero, pero ahora sabemos el motivo. Asistir al primer concierto de la nueva gira de Manuel Carrasco, 'Corazón y flecha', en Sevilla.

Así nos lo ha confirmado la propia Belén a su llegada a la capital andaluza: "Vengo al concierto de Manuel Carrasco. Soy muy fan". "Hombre, sola no vengo. Vengo con mis amigas, fin de semana de chicas" ha añadido, revelando así que el cantante de 'Hay que vivir el momento' es el 'culpable' de que no vaya a la boda de Kiko Matamoros.

Íntima amiga de Anabel Pantoja, la 'princesa del pueblo' ha quitado hierro a sus dramáticas imágenes llorando en Instagram y confesando que está "mal" porque "unas personas, por llamarlas de alguna manera, no le dejan cumplir sus sueños" -"ella ya sabéis como es" ha afirmado- y ha asegurado que "Anabel es feliz, lo que pasa es que tiene momentos de bajón también, ¿sabes?".

"Hablo con ella todos los días y está bien, de verdad" ha revelado, haciéndose la despistada cuando le hemos preguntado por los rumores de que la sobrina de Isabel Pantoja mantiene una relación con el fisioterapeuta de su tía, David Rodríguez: "Yo no tengo ni idea de eso. No, no tengo ni idea. Bueno, venga".

Quedan horas para que Kiko Matamoros de el 'Sí, quiero' más importante de su vida. Desde que comenzó su historia de amor con Marta López Álamo, el colaborador ha descubierto un nuevo mundo que lleva disfrutando durante años y hoy es el gran día. La influencer está completamente enamorada de él y le jurará amor eterno delante de todos los invitados que quieren ser testigos de este enlace matrimonial.

Hemos hablado en exclusiva con el colaborador de televisión y nos ha confesado que está muy ilusionado por el momento tan feliz que va a vivir con Marta: "Nervioso no. Estoy súper ilusionado viendo como están quedando los salones y es una maravilla, es espectacular".

El colaborador de televisión llegaba al Ritz confesando el amor tan grande que siente por Marta López a pocas horas de darse el 'sí, quiero': "Estoy muy agradecido de haber que la vida haya tenido ese regalo y esa oportunidad, y, mira, soy muy feliz. Hoy soy inmensamente feliz, pero soy muy feliz todos los días".

A pesar del distanciamiento con su hija Anita, que se encuentra en Barcelona, nos ha dejado claro que está "de lujo son todos mis hijos" y al mencionarle la gran madrina que va a tener simplemente nos ha sonreído reflejando la gran felicidad que siente de que por fin haya llegado su día.

Sobre cómo lo están viviendo ellos este día, nos ha desvelado que "Bien, feliz y por eso ellos están felices". Y por supuesto, no hemos podido evitar preguntarle por la novia, quien se encuentra "muy bien, muy ilusionada. Encantada del trato que estamos recibiendo aquí en el hotel que se están portando con nosotros de lujo y la iglesia exactamente igual. Y muy agradecidos a las muestras de cariño que están siendo muchísimas de la gente por la calle. No sé, estoy verdaderamente ilusionado y feliz".