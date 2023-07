A menos de una semana para que se celebren las elecciones generales del 23J, los candidatos a la presidencia del Gobierno continúan haciendo campaña en los platós de televisión. Durante la mañana de este lunes, 17 de julio, Alberto Núñez Feijóo ha visitado el plató de 'La hora de La 1' para concederle una entrevista a Silvia Inxtaurrondo y Marc Sala, un encuentro en el que la periodista de TVE no ha dudado en exponer las contradicciones y desmontar los bulos de su invitado.

Feijóo, que en el cara a cara con Pedro Sánchez organizado por Atresmedia pudo exponer datos falsos que no fueron verificados por parte de los moderadores, se ha encontrado con una situación muy diferente en la televisión pública. En la entrevista, Intxaurrondo ha rebatido en directo las mentiras del político popular sobre las pensiones: "Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el PSOE. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la cámara".

"No es correcto, señor Feijóo", ha replicado la presentadora ante el invitado mientras este sostenía que es "absolutamente correcto". "No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017", ha recordado Intxaurrondo mientras el nerviosismo parecía apoderarse de Feijóo: "Yo no sé de dónde saca usted eso. Se lo vuelvo a reiterar, nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o cero, incluso la subíamos un cuarto de punto. Por tanto, le reitero, revise usted los datos".

Después de que el candidato del PP pusiera en duda la información de la periodista, ella ha insistido en que sus afirmaciones no eran ciertas: "No, mis datos son correctos, señor Feijóo. Ni en 2012, ni en 2013 ni en 2017". "Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo. Si yo estoy equivocado le pido disculpas, y si lo está usted espero que lo digan en este programa. Le reitero, el PP ha revalorizado las pensiones conforme al IPC", ha zanjado Feijóo sobre este asunto.

Este no ha sido el único momento tenso de la entrevista. Intxaurrondo ha rescatado otra de las mentiras que soltó Feijóo en su debate con Sánchez: "Usted dijo que el caso Pegasus quedó cerrado porque el presidente del Gobierno no quería colaborar con la Justicia. Dos días después, reconoció que se había equivocado. Me pregunto cómo un hombre de su formación, de su trayectoria, de su nivel, puede difundir sin contrastar una información que afecta a la seguridad del Estado".

Con semblante incómodo, Feijóo ha intentado esquivar la pregunta haciendo referencia al tema que se había tratado anteriormente: "Un hombre de mi formación, acaba de decir en directo que el PP ha revalorizado las pensiones y usted dice que no". "Pero yo le pregunto por el caso Pegasus", ha señalado Inxtaurrondo ante su interlocutor, que intentaba defenderse sin éxito: "Sí, sí, pero quiero decirle, parece ser, que alguien está equivocado. Y me da la sensación de que es usted".

"Si leo un teletipo por la mañana o por la tarde que dice eso, pues quizás debería contrastar más teletipos. Pero eso es lo que decía un teletipo emitido por una agencia que, probablemente, a lo mejor no estaba con exactitud", ha continuado diciendo Feijóo, que no recuerda de qué agencia se trataba.

Feijóo, contra las cuerdas por Vox

Intxaurrondo también ha puesto sobre la mesa los pactos del PP con la extrema derecha y se ha centrado en el caso de Extremadura: "Han perdido las elecciones y han pactado con Vox para poder gobernar. Usted, que siempre se ha presentado como un hombre de palabra (...) me preguntaba por qué obligó a María Guardiola, a una mujer de palabra, a romper el compromiso que tenía antes de las elecciones".

"Me sorprende que usted sepa que yo obligué a María Guardiola a algo que no le obligué, pero quizás sabe usted más que yo", ha apuntado el líder de la oposición mientras Inxtaurrondo aprovechaba para repreguntar: "Le obligarían con su beneplácito, porque si no lo hubiera frenado. ¿La dirección del partido tenía su beneplácito para obligar a la señora Guardiola?". "La dirección del partido siempre estaba de acuerdo en que votara la lista más votada y el PSOE se negó", se ha limitado a decir Feijóo.