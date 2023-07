First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste.

Muchas veces las citas no salen como uno quiere. Maite, de hecho, no esperaba un Brad Pritt, pero cuando escuchó y vio a su pretendiente supo que nunca tendría nada con él.

Tanto es así que Maite decidió no esperar al momento final y salió corriendo realmente “aterrada”. “No es mi tipo de hombre, bajito. El tipo de pelo pintado, tampoco, debería ser más natural. Ni hablando, abre la boca y peor”, declaró Maite. Vamos, un cúmulo de rechazos por más que Francisco, su compañero, intentaba enamorarla hablando de sus aficionados y sus gustos. Francisco, al darse cuenta al fin que Maite no quería nada con él, le propuso algo que Maite no aceptó y terminó por irritarla aún más.

La propuesta fue que lo rechazara fuera de las cámaras. Maite, al comprobar que le pedía que mintiera, tuvo claro que no quería seguir cenando con él y se marchó antes de terminar la cena. "No voy a mentir por ti", declaró antes de marchar y dejar terminar solo la cena a Francisco.

Fin de fiesta

"Soy Leti Espagueti, la reina del confeti", así se presentó Leticia este martes en First Dates, donde explicó a Carlos Sobera el origen de su original mote.

"Trabajo de camarera y cortadora de jamón en Ibiza y en verano me quedo muy delgada. Por ese motivo y por mi altura, empezaron a llamarme Leti Espagueti", comentó la madrileña.

"Lo del confeti es porque siempre que salgo de fiesta, me gusta pasarme por el chino a comprar cañones de confeti. Por eso me añadieron la coletilla al mote", añadió.

Su cita fue Marcos, que también residía en Ibiza: "La isla mola. Se vive bien, hay buenas playas, chicas guapas, fiesta…", comentó en su presentación.

Temas laborales, aficiones o sexo fueron de lo que charlaron durante su velada en el programa de Cuatro, hasta que tuvieron que decidir que pasaría en el futuro, si seguirían como pareja o no.

Al final, Leticia sí que quiso tener una segunda cita con Marcos: "Me ha gustado, es un tío enrollado". Él, por su parte, tras dedicarle unos cuantos piropos a su cita, afirmó que no querría volver a quedar.

"No la veo como mi pareja", argumentó el manager, pero la comensal, si perder la sonrisa en la boca, cogió el cañón de confeti que tenía preparado y lo hizo explotar: "Él se lo pierde".