María Patiño se encuentra de gira americana en la nueva aventura de Sálvame de la mano de Netflix, junto a otras estrellas del otrora programa de Telecinco como Kiko Matamoros, Belén Esteban, Kiko Hernández, Chelo García Cortés o Víctor Sandoval. Ahora mismo, tras una estancia en Miami, ya han volado a México.

Durante estos días, el elenco de Sálvame está participando en programas de cadenas hispanohablantes, donde ya van dando espectáculo después de haber dejado atrás la histórica etapa del polémico formato televisivo en Telecinco. Belén Esteban, Matamoros y la propia Patiño ya están dándose a conocer, y de qué manera.

Belén Esteban se moja en la ruptura del verano

Belén Esteban ya "ha dado la nota" hablando de Rosalía. Recientemente se expresó sobre la ruptura con Rauw Alejandro y la supuesta infidelidad. "Si han roto o no han roto, Rosalía es mi amiga, la Rosi. Si Rauw se ha liado con quien sea, te digo una cosa Rosi, te quiero, te querré siempre y ¿sabes qué? Él se lo pierde, cariño, un beso", ha dicho Belén Esteban.

Como siempre hace, mirando fijamente a la cámara, la colaboradora no ha dudado en enviarle este mensaje de cariño a su amiga. Dejando entrever que todavía no ha hablado con ella y que esta no le ha confirmado la información, Belén se ha puesto en lo peor y le ha mandado todo su apoyo a la artista. La ruptura de la relación sí la ha confirmado, sin embargo, el propio Rauw Alejandro, aunque desmintiendo que haya habido terceras personas o infidelidades.

María Patiño explota

El caso es que, entre tanto periplo americano del nuevo Sálvame en colaboración con Netflix, hay lugar para la reivindicación del programa, máxime después de que Telecinco decidiese dejar de confiar en un formato que le dio grandes alegrías vespertinas durante años.

Es en este punto que María Patiño ha estallado en redes para responder a todos los "haters" de Sálvame que critican el programa y celebraron su final en la principal cadena de Mediaset.

"Mira que algunas/os se empeñan en criticar un formato como Sálvame, sin darse cuenta que al que realmente desprecian es al espectador. Norma número uno de un profesional del medio: trabajar para el público, no para nuestro ombligo. Buenos días desde México", espetó en X, la antigua Twitter.

Las palabras de Patiño no han caído en saco roto y no han tardado en repetirse las réplicas en uno u otro sentido. Más leña al fuego eterno de la polémica sobre Sálvame.