La modela Marta López Álamo ha aprovechado sus redes sociales para contar el secreto del suero que se administra junto a su marido, el televisivo Kiko Matamoros. Una forma de aclarar, asismismo, las dudas que esto ha generado entre sus seguidores: "Es un plus".

Marta López Álamo es una modelo nacida en 1997 en Granada. Aunque ya tenía una sólida comunidad de seguidores en redes sociales, saltó a la fama en 2019, cuando se conoció que tenía una relación sentimental con Kiko Matamoros.

Pese a que muchos pensaron que se trataría de un amor pasajero y que por la diferencia de edad la pareja no durarían mucho, ambos se dieron el "sí quiero" en Madrid el pasado 2 de junio.

Apenas un mes después de la boda, la modelo ha reconocido estar en un bache. "No estoy en mi mejor momento anímicamente y po reso no me veis mucho por aquí. Me siento un poco desmotivda con todo, y aunque intente ser positiva a veces no sale. Os lo quería contar poque no me veis por aquí mucho (en stories) por eso, y si os pasa, no estáis solo", ha escrito en su Instagram.

Aunque en el mensaje hay un trasfondo de esperanza, lo que está claro es que a Marta López Álamo no le están yendo las cosas como esperaba.

No ha ahondado en los motivos, aunque en redes sociales se han disparado los rumores. Hay quien apunta a que puede tratarse de un asunto laboral, quien deja caer que todo pueda estar detrás del "hate" que recibe en redes sociales y quien señala hacia una posible crisis con su marido, Kiko Matamoros.

Por su parte, Kiko Matamoros no se ha pronunciado al respecto. Ni para mandar un mensaje público de ánimos a su mujer ni para hablar de una hipotética crisis sentimental entre ambos.

Más unida que nunca

Y es que, de hecho, no hay ninguna crisis. La pareja se muestra más unida que nunca. Y de hecho, ambos comparten un secreto que la modelo ha querido desvelar a través de sus redes. Y es que ambos se administran un suero que ha despertado la curiosidad de sus seguidores, que le han preguntado directamente para qué se lo ponen.

La modelo explica que "depende de las necesdiades de cada uno, es algo que se lleva haciendo muchos años, sobre todo fuera de España o en pocas zonas de España donde hay turismo extranjero, como Marbella. Es un plus, y nos está yendo genial".

Un secreto del que seguro muchos tomarán buena nota.