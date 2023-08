Marta Riesco todo (o casi todo) lo cuenta. Y es por eso que ha querido hacerse eco público a través de sus activas redes sociales de una bonita e inesperada reconciliación que le ha puesto "la piel de gallina". Algo que ha ocurrido después de los terremotos sufridos por sus rupturas con Antonio David Flores y con Telecinco, la que fue su casa como reportera y de la que salió con evidentes tensiones.

El caso es que a Marta Riesco se le ve últimamente más animada gracias a su trabajo en Instagram, donde se mantiene especialmente activa y prácticamente a lo largo de todas las horas del día. Allí cuenta sus flechazos, sus andanzas, sus comidas, sus aventuras con amigas... Y ahora ha querido contar una emotiva reconciliación.

De la "pasión turca" a la "decepción turca", por Marta Riesco

Lo cierto es que la periodista y comunicadora está manteniendo a sus seguidores en vilo con ese flechazo que tuvo en una discoteca marbellí con quien ha denominado su "pasión turca". Un turista otomano de ojos azules por el que se sintió prendado en cuanto cruzaron sus miradas.

Marta Riesco le echó bemoles al asunto e intentó una aproximación. Algo de interés parecía haber, pero entre una y otra cosa la historia no ha terminado de cuajar, y eso que se volvieron a ver por una segunda vez en otro famoso local de ocio nocturno de Marbella. Pero el final de la historia se está alargando y Marta Riesco aún no ha dado carpetazo a su flechazo con la "pasión turca".

La ex de Antonio David Flores, prendada de los atributos físicos del muchacho otomano, no acaba de ver claro qué intenciones guarda este. Y ha decidido aplicarle "la regla de los tres días", ya desde unas jornadas de descanso en su casa del pueblo.

¿En qué consiste esa regla? En que Marta Riesco no va a dar su brazo a torcer y contactar ella con él. Sino que ha decidido esperar a darle tres días de margen desde su último encuentro en Marbella para ver si él contacta con ella. Y si en tres días no lo hace, sostiene la ex reportera de Telecinco, es que la "pasión turca" no quiere intentar mantener una relación en condiciones con ella. Si no hace intento de hablar con ella, "me echa de la relación", ha dicho con claridad Marta Riesco.

Y parece que, en este caso, esa regla se ha incumplido, por lo que Marta Riesco ya empieza a hablar de "decepción turca" para referirse a quien antes era su "pasión turca".

La reconciliación que pone "la piel de gallina" a Marta Riesco

Pero telenovela turca de Marta Riesco aparte, en las últimas horas ha sufrido un subidón emocional al leer un emotivo mensaje de reconciliación que le ha llenado el corazón. Un bálsamo tras tantos vaivenes y momentos difíciles para la periodista, que vivió con la ruptura con su novio Antonio David y su separación de Telecinco, canal con el que acabó a malas.

La reconciliación ha venido por parte de una seguidora, que señala que quiere perdirle "disculpas públicas por las veces que te envié comentarios negativos por privado". Y continúa: "Te pido disculpas porque fui una de esas personas que se dejó llevar por lo que decían de ti en la tele. Te pido disculpas por juzgarte de la manera equivocada, y aunque mis comentarios negativos fueron por privado, siento que mis disculpas debían ser públicas y quería que muchos las leyera porque quizás estén tan equivocados como lo estuve yo".

"Qué bueno que nunca dejé de seguirte porque eso me hizo ver qué equivocada estaba, y lo mal que hice dejándome influenciar por los comentarios que decían en la tele (...). No te mereces ser atacada", sentencia la seguidora.

Marta Riesco ha querido compartir esa disculpa pública señalando que "este comentario en mi última foto me ha puesto la piel de gallina y, al igual que tú me pides disculpas de manera pública, yo te doy las gracias de la misma manera. Un abrazo enorme".